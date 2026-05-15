In einer emotionalen Botschaft an seine Tochter spricht Daniel Aminati offen über Herausforderungen seit der Trennung von Patrice. Diese warf ihm vor wenigen Wochen vor, sie und ihre Krankheit zu benutzen, um sich selbst darzustellen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Daniel Aminati teilt emotionale Videobotschaft zum Vatertag auf Instagram

Nach Trennung von Patrice Aminati sieht er Tochter nur wochenweise

Patrice Aminati kämpft seit 2023 gegen unheilbaren schwarzen Hautkrebs

Daniel Aminati (52) hat sich mit einer langen Videobotschaft an seine Instagram-Follower gewandt. In dem Reel, das private Aufnahmen mit seiner dreijährigen Tochter Charly Malika zeigt, sprach der Moderator offen über die Belastungen, die die Trennung von Patrice Aminati (31) mit sich gebracht hat.

Vor allem sei es schwierig, sich als «Teilzeit-Vater» immer wieder von der Tochter verabschieden zu müssen: «Ich weiss nicht, für wen diese Abschiede schwerer sind», so der 52-Jährige. «Man hat sie ja drei Jahre jetzt fast irgendwie täglich bei sich gehabt.» Seine Aussagen kommen nur Wochen nach den Vorwürfen seiner Ex-Frau, er würde seine Familie nutzen, um sich selbst zu inszenieren.

«Meine Tochter ist für mich heilsam»

Die vergangenen Monate bezeichnet Daniel Aminati als «die schwerste Zeit meines Lebens»; die Krankheit seiner Ex-Frau Patrice spricht er dabei nicht explizit an. Er betont, dass ihm seine Tochter trotz allem Halt gebe: «Meine kleine Tochter ist für mich so heilsam. Ein absoluter Sonnenschein. Ein absolutes Licht.» Aminati werde alles dafür geben, ihr Resilienz beizubringen, um den Widrigkeiten des Lebens besser begegnen zu können.

Kommentare über Ich-Bezogenheit, die er sich in der Vergangenheit anhören musste, könne er auch bei diesem Thema nicht nachvollziehen. «Ich bin einfach nur ein Vater, der liebt und versucht, mit vollem Herzen diese kleine Seele zu beschützen und dieser kleinen Seele irgendwo den Weg zu zeigen», so Aminati.

Er dürfte hier auch auf die Vorwürfe anspielen, die Patrice Aminati vor wenigen Wochen gegen ihn erhoben hat: Er würde sie für seine Selbstdarstellung benutzen. Ein öffentlicher Streit entflammte, als Daniel Aminati ein Familienbild postete und dazu schrieb: «Wir schaffen das!» In einer weiteren Story fügte er an: «Ich bin immer für dich da, das weisst du.» Wie Patrice Aminati gegenüber «Bild» angab, sehe die Realität ganz anders aus.

Er wolle es besser machen

In seinem Video spricht Daniel Aminati davon, dass er selbst keinen guten Vater gehabt habe: «Ich bin jetzt auch der Papa, den ich mir selber gewünscht hätte.» Am Ende des Videos richtet er sich direkt an seine Tochter: «Ohne dich zu sein, ist für mich unvorstellbar.»

Über die Trennung von seiner Ehefrau sprach Daniel Aminati nicht konkret. Die beiden hatten im April 2022 vier Monate vor der Geburt ihres Kindes geheiratet und sich im vergangenen Herbst getrennt. Patrice Aminati kämpft seit drei Jahren gegen schwarzen Hautkrebs; eine vollständige Heilung ist nach eigenen Angaben nicht mehr möglich, sie wird palliativ behandelt.