Britney Spears kämpft gegen ihre Alkoholprobleme

Seit ihrer Verhaftung Anfang März trinkt Britney Spears laut einer Quelle keinen Alkohol mehr. Sie soll Hilfe bei den Anonymen Alkoholikern suchen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Britney Spears besucht laut Insiderquelle Anonyme Alkoholiker

Superstar trinkt seit Verhaftung Anfang März keinen Alkohol mehr

Gerichtstermin am 4. Mai wegen Trunkenheit am Steuer War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gabriel Knupfer Redaktor News

Britney Spears (44) kämpft gegen ihre Alkoholprobleme. Wie die «Daily Mail» berichtet, besucht die Pop-Ikone die Anonymen Alkoholiker. Seit ihrer Verhaftung Anfang März habe Spears keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt, schreibt das britische Boulevardblatt.

«Britney ist bei ihren AA-Treffen sehr offen und ehrlich, da sie weiss, dass dies der beste Weg ist, um sich besser zu fühlen», sagte eine Quelle zur «Daily Mail». «Das Einzige, was sie sich gönnt, sind ausgefallene Kaffeegetränke.»

Söhne sind bei der Mutter

Spears hofft offenbar, wieder einen engeren Kontakt mit ihren Söhnen Sean Preston (20) und Jayden James (19) aus der Beziehung mit Kevin Federline (48) aufzubauen. Laut der Quelle seien die beiden Jungen seit einigen Wochen bei der Mutter. «Sie ist sehr glücklich, dass sie sich wieder näher gekommen sind; das heilt ihr Herz.»

Die «Baby One More Time»-Sängerin fiel in den letzten Jahren immer wieder mit psychischen Problemen auf. 2007 verlor sie deshalb das Sorgerecht für ihre Kinder. Die Vormundschaft ihres Vaters über Britney wurde erst im November 2021 nach 13 Jahren von einer Richterin beendet. Doch auch danach sorgte Spears unter anderem mit freizügigen und bizarren Instagram-Videos für grosse Sorge bei Fans und Bekannten.

Die Ermittlungen wegen Trunkenheit am Steuer gehen derweil weiter. Spears muss wegen des Vorfalls Anfang März am 4. Mai vor Gericht erscheinen.