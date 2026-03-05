Britney Spears wurde am Mittwoch in Kalifornien verhaftet. Laut «TMZ» wurde die Sängerin alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen. Inzwischen ist sie wieder auf freiem Fuss.

Silja Anders Redaktorin People

Am 4. März um 21:30 Uhr Ortszeit wurde Britney Spears (44) laut «TMZ» im Ventura County im US-Bundesstaat Kalifornien verhaftet. Sie wurde von der California Highway Patrol in Handschellen abgeführt. Inzwischen soll sie jedoch wieder auf freiem Fuss sein, wie der Sheriff des Ventura County erklärt. Das Team der Popsängerin hat sich bisher nicht zu dem Vorfall geäussert.

Erst kürzlich feierte Britney Spears einen Sieg vor Gericht, als sie eine einstweilige Verfügung gegen einen 51-jährigen Mann aus Louisiana erwirken konnte, der sie seit 2013 belästigte – zunächst online, zuletzt auch persönlich in Los Angeles. Er wurde 2025 wegen Hausfriedensbruchs verhaftet, als er sich Zugang zu ihrem Grundstück verschaffte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Spears, die Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre zu den grössten Popstars der Welt gehörte, Probleme mit dem Gesetz bekommt. 2007 wurde sie wegen vier Vergehen angeklagt und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, da sie einen Unfall mit einem parkierten Auto baute und anschliessend Fahrerflucht beging. Die Anklage wurde letztlich fallen gelassen, da sie dem Besitzer des Fahrzeugs den Schaden ersetzt hatte. Eine Jury sprach sie zudem vom Vorwurf frei, ohne kalifornischen Führerschein gefahren zu sein. Ihre Gefängnisstrafe war nur von kurzer Dauer.

Kurz darauf verlor Britney Spears das Sorgerecht über ihre beiden Söhne, die sie mit Ex-Mann Kevin Federline teilt und ihr eigener Vater erhielt die Vormundschaft über die Sängerin. Sie versetzte die Öffentlichkeit in grosse Sorge, nachdem sie sich in einer, wie es schien, Kurzschlussreaktion, den Kopf kahl rasierte, was Paparazzi festhielten. Die Bilder gingen damals um die Welt.

