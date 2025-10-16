Kevin Federline war ab 2004 zwei Jahre mit Britney Spears verheiratet. Nun packt er in seinen Memoiren über die Ehe mit dem Superstar aus. Er mache sich grosse Sorgen um die Mutter seiner Kinder.

Darum gehts Die «New York Times» zitiert vorab aus den Memoiren von Kevin Federline



Der Ex-Mann von Britney Spears macht sich nach eigenen Angaben grosse Sorgen um den Superstar

In den 2000er-Jahren war Britney Spears (43) der grösste Superstar der Welt. Doch in jüngster Zeit sorgt die Pop-Ikone immer wieder für Negativschlagzeilen – Fans und Familie machen sich grosse Sorgen.

Kurz vor Veröffentlichung seiner Memoiren «You Thought You Knew» schlägt auch Ex-Mann Kevin Federline (47) Alarm, dass «etwas Schlimmes» mit Spears passieren würde. Die «New York Times» zitierte vorab aus dem Buch: «Es ist unmöglich, noch länger so zu tun, als wäre alles in Ordnung», schreibt Federline.

Die Situation um Spears mache den Eindruck, als würde sie auf etwas «Unwiderrufliches» zurasen. Es sei seine grösste Angst, dass die beiden gemeinsamen Söhne am Ende «die Scherben auflesen» müssen.

Sorgerechtsstreit um Söhne

2004 hatten Spears und Federline geheiratet. Nach zwei Jahren Ehe und zwei Kindern zerbrach die Beziehung. Um die Söhne Sean Preston (20) und Jayden James (19) entbrannte ein bitterer Sorgerechtsstreit.

Gerüchte über psychische Probleme verfolgen Spears schon lange. Nach einem Zusammenbruch übernahm ihr Vater Jamie Spears 2008 die Vormundschaft über den Superstar. Erst 2021 wurde sie nach jahrelangem Kampf vor Gericht aus dieser Vormundschaft wieder entlassen.

Im Interview der «New York Times» räumte Federline ein, seit Jahren nicht mehr persönlich mit seiner Ex-Frau gesprochen zu haben. Die gemeinsamen Söhne, die hauptsächlich bei ihm aufwuchsen, würden aber mit der Mutter in Kontakt stehen.

Bizarre Clips auf Instagram

Immer wieder veröffentlicht Spears auf Instagram Videoclips, in denen sie oft leicht bekleidet zu verschiedenen Songs tanzt. Ihre bizarren Social-Media-Auftritte führten zu neuen Spekulationen über den Gemütszustand der Sängerin.

Federline beschreibt in einem Kapitel, dass die Söhne als Teenager angeblich aus Angst nicht ihre Mutter besuchen wollten. Sie wären manchmal nachts aufgewacht und hätten Spears mit einem Messer in der Hand an der Tür stehend gesehen. Federline schreibt auch über angeblichen Drogen- und Alkoholmissbrauch sowie Wutanfälle seiner Ex-Frau.

Sprecher: Federline will einmal mehr profitieren

Spears reagierte auf X auf die Anschuldigungen ihres Ex-Mannes. «Das ständige Gaslighting durch meinen Ex-Mann ist extrem verletzend und anstrengend», schrieb Spears unter anderem. Sie wirft Federline vor, die Söhne gegen sie beeinflusst zu haben.

Ihr Sprecherteam schrieb in einer Mitteilung, dass Federline mit dem Buch einmal mehr von der Sängerin profitieren wolle. «Traurigerweise kommt es, nachdem die Kindesunterhaltszahlungen für Kevin beendet sind.»