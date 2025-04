1/5 Die Ankunft von Britney Spears in Mexiko sorgte für Aufsehen: Ihr Bodyguard trug ein Baby in den Armen. Foto: DUKAS

Darum gehts Britney Spears sorgt mit Babypuppe am Flughafen für Aufsehen

Fans und Umfeld zeigen sich besorgt um die Sängerin

Spears reist mit zwei Bodyguards und lässt Partner zu Hause Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

Wer in die Ferien reist, hat oft Handgepäck dabei – so auch Britney Spears (43). Dieses sorgte für Wirbel, als die Sängerin vor einigen Tagen am Flughafen Cabo San Lucas in Mexiko landete. Ihr Bodyguard hielt nämlich ein Baby in den Armen – eingewickelt in eine Decke war nur ein Beinchen zu sehen. Die Gerüchteküche begann, zu brodeln. «Alle starrten auf das Kind in der Decke und dachten: ‹Hat sie noch ein Baby bekommen?›», berichtete ein Augenzeuge gegenüber «Daily Mail».

Doch bereits am Flughafen wurden die Gerüchte im Keim erstickt. Spears hat zwar zwei Söhne, Sean (19) und Jayden (18), mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (47). Bei dem Baby handelt es sich aber nicht etwa um ein neues Geschwisterchen – sondern um eine lebensgrosse Babypuppe. «Erst als sie ganz nah dran waren, konnte man sehen, dass das kleine baumelnde Beinchen aus Plastik war. Das ist eines der seltsamsten Dinge, die ich je gesehen habe», so der Augenzeuge weiter.

«Hat sie keine echten Freunde?»

Ihre Fans sorgen sich schon seit längerem um die Sängerin. Wie «Daily Mail» schreibt, fragen sich einige, ob die «FreeBritney»-Bewegung, welche sich dafür einsetzte, die Sängerin aus der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (72) zu befreien, wirklich eine gute Idee war.

Mittlerweile zeigt sich nämlich auch ihr Umfeld besorgt. Eine Person, die Spears einst nahestand, meint zum «Daily Mail»: «Britney sieht verloren aus. Sie ist in den Ferien mit ihren zwei Bodyguards und einer lebensgrossen Babypuppe aus Plastik. Hat sie denn keine echten Freunde?» Ihren Partner Paul Soliz (37), mit dem Spears eine On-off-Beziehung führt, hat die Sängerin in ihrer Villa in Kalifornien zurückgelassen.

«Es ist traurig. Es ist beunruhigend, sie so zu sehen», argwöhnt die Quelle zudem gegenüber der Zeitung. «Man fragt sich, ob sie ihre Medikamente nimmt und ob alles in Ordnung ist.»

Die Sorgen sind wohl berechtigt. Schliesslich handelt es sich bei dem bizarren Auftritt am Flughafen um keinen Einzelfall.

Baby Brennan

Schon einmal hat Spears mit einer Babypuppe Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Im Oktober 2021, kurz nachdem die dreizehnjährige Vormundschaft ihres Vaters aufgehoben wurde, präsentierte die Sängerin ihren Fans auf Instagram stolz das neuste «Familienmitglied». «Ich habe ein Baby bekommen», steht in der Bildunterschrift. «Ihr Kinderzimmer ist wunderschön und ihr Name ist Brennan. Wir sehen uns sogar ähnlich.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ihre skurrilen Tanzeinlagen

Der Instagram-Account der Sängerin ist reich an bizarren Videos, in denen die «Oops! …I Did It Again»-Interpretin ausgelassen vor der Kamera tanzt. Oft ist sie dabei nur spärlich bekleidet. Mit einem Video im September 2023 verstörte Spears ihre Fans, da sie beim Tanzen mit zwei Messern herumfuchtelte. Sie selbst meinte zwar, diese seien nicht echt, ihre Fans blieben allerdings misstrauisch. Im nächsten Video war die Sängerin mit einem einbandagiertem Arm und zwei blutenden Wunden zu sehen.

Mit Babystimme und britischem Akzent

Doch nicht nur ihre Tanzvideos lösen bei ihren Fans Besorgnis aus. Anfangs April postete Spears einen Clip auf Instagram, der sie in einem etwas verwahrlosten Zustand zeigt. Ihre Nägel sehen brüchig aus, ihre Haare sind zerzaust und die Mascara verschmiert. Noch dazu spricht die US-Amerikanerin mit quietschender Babystimme und wendet sich mit einem britischen Akzent an ihre Fans. Nicht überraschend, gibts Spekulationen, dass es sich bei der Frau in dem Video nicht um die echte Britney Spears handle.