Popstar Britney Spears sorgt mit bizarrem Geburtstagspost für Aufsehen. In einem Instagram-Video behauptet die 43-Jährige, sie sei erst fünf Jahre alt und müsse in den Kindergarten. Zudem erklärt sie überraschend, ausgewandert zu sein.

Livia Fietz Redaktorin People

Happy Birthday, Britney Spears! Am Montag, dem 2. Dezember, wurde die Sängerin 43 Jahre alt – zumindest, wenn man von ihrem offiziellen Geburtsdatum ausgeht. Doch laut einem neuen, bizarren Video von Spears selbst feierte sie ihren 5. Geburtstag.

«Heute ist mein Geburtstag. Ich werde nicht 42», erklärt sie in einem Instagram-Video, das sie am Dienstag teilte. So weit, so falsch. Immerhin feierte sie tatsächlich ihren 43. Geburtstag. Doch dann fügt sie auch noch hinzu: «Ich werde fünf Jahre alt. Und ich muss morgen in den Kindergarten gehen.» Das war jedoch nicht die einzige Überraschung in ihren Geburtstagsvideos.

Britney Spears in Umzugsstimmung?

In einem nachfolgenden Video rechnet Spears mit den Paparazzi ab: «Es tut mir wirklich weh, dass die Paparazzi mein Gesicht so darstellen, als trüge ich eine weisse Jason-Maske (Jason Voorhees aus dem Film «Freitag, der 13.», Anm. d. Red.). Das sieht gar nicht nach mir aus. Sie waren schon immer unglaublich grausam zu mir. Die Paparazzi und die Bilder und die Art und Weise, wie sie mich auf einigen von ihnen darstellen.» Sie wisse, dass sie nicht perfekt sei, betont aber, dass manches einfach «extrem gemein und grausam» sei.

Dann überrascht sie mit einer weiteren Aussage: «Ich bin nach Mexiko gezogen.» Eine Behauptung, die mit Vorsicht zu geniessen ist. Denn immerhin stimmt ihre Altersangabe auch nicht. Am Montag wurde sie noch am Flughafen in Los Angeles gesichtet, soll aber inzwischen in Cabo gelandet sein.

Seit dem Ende ihrer Vormundschaft 2021 hat die Popsängerin mit ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen und postet regelmässig Bilder und Videos auf Instagram – einige davon fragwürdiger als andere. So filmte sie sich beispielsweise beim Tanz mit Messern und behauptete, sie habe sich selbst geheiratet. Apropos Heirat: An ihrem Geburtstag wurde ihr Single-Status nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Sam Asghari (30) offiziell. Ob es sich bei ihren bizarren Videos um Scherz oder Ernst handelt, hat die Sängerin bisher nie weiter erläutert. Klar ist nur: Ihre Fans machen sich zunehmend Sorge um Spears.