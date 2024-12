1/5 Britney Spears hat heute, am 2. Dezember Geburtstag. Foto: AP

Auf einen Blick Britney Spears ist offiziell geschieden und feiert ihren 43. Geburtstag

Sam Asghari reichte im August 2023 die Scheidung ein

Spears war zuvor zweimal verheiratet, einmal für nur 55 Stunden

Britney Spears wird an diesem Montag (2. Dezember) 43 Jahre alt. Die US-Popsängerin kann zu ihrem Ehrentag offenbar ein Kapitel aus ihrem Leben endgültig abschliessen. Wie das US-Magazin «People» und das US-Promiportal TMZ unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichten, wurde Spears' Status als Single offiziell wiederhergestellt. Die Scheidung der 43-jährigen Sängerin und Sam Asghari (30) war im vergangenen Mai finalisiert worden.

Scheidung im Mai

Im Juni 2022 heiratete Britney Spears ein Jahr nach der Verlobung ihren damaligen Partner Sam Asghari. Ihr Ex-Mann hat dem «People»-Magazin zufolge am 16. August 2023 die Scheidung eingereicht. Als Begründung habe er in dem Antrag «unüberbrückbare Differenzen» angegeben. Wie im Ehevertrag festgehalten, habe Spears laut «Page Six» ihre gesamten Einkünfte behalten. Während sie das Sorgerecht für vier ihrer gemeinsamen Hunde erhielt, wurde Asghari zum Besitzer des Dobermanns Porsha. Kinder hatte das ehemalige Paar nicht. «Die Scheidung verlief einvernehmlich und der Ehevertrag wurde nicht angefochten», erklärte eine Quelle dem «People»-Magazin.

Im vergangenen November hatte Asghari, der sich mittlerweile in einer Beziehung mit Brooke Irvine befinden soll, über sein Leben nach der Scheidung in einem «People»-Interview erklärt: «Man muss einfach positiv bleiben. Man muss auf dem Boden bleiben und verstehen, was die Wahrheit ist, und wirklich nur damit leben und nicht mit den Meinungen anderer Leute.» Er sei «absolut» in der Lage gewesen, weiterzumachen und konzentriere sich derzeit auf die Arbeit, zu der auch Schauspielprojekte zählen. «Bei der Schauspielerei geht es darum, was als Nächstes kommt und um all die Arbeit, die man hineinsteckt. Ich habe ein paar Projekte gemacht und bin sehr aufgeregt, sie anzukündigen.»

Für Spears war es die dritte Ehe. Mit dem Tänzer Kevin Federline (46) war sie von 2004 bis 2007 verheiratet. Ihr erster Sohn Sean Preston (19) kam im September 2005 zur Welt. Ein Jahr später wurde ihr zweiter Sohn Jayden James (18) geboren. Ihre erste Ehe sorgte aufgrund ihrer kurzen Dauer für Gesprächsstoff. Im Januar 2004 war sie für 55 Stunden mit ihrem Kindheitsfreund verheiratet.