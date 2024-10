Britney Spears macht mit einem weiteren skurrilen Video von sich reden. Foto: Instagram 1/5

Kurz zusammengefasst Britney Spears heiratet sich selbst

Teilt Video im Hochzeitskleid auf Instagram

Spears und Sam Ashgari trennten sich im Mai

Sicherheitsdienst musste bei Streitigkeiten eingreifen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Pop-Ikone Britney Spears (42) ist wieder vergeben – und zwar an sich selbst. Am Montagabend teilte die Sängerin auf Instagram ein Video, in dem sie in einem weissen Satinkleid und mit langem Spitzenschleier posiert. «Der Tag, an dem ich mich geheiratet habe», kommentierte Spears den Clip. Und weiter: «Vielleicht erscheint es peinlich oder dumm, aber ich denke, es ist das Genialste, was ich je getan habe!»

Die Musikerin scheint in dieser unkonventionellen Aktion offenbar einen besonderen Sinn zu sehen. Nach der Selbst-Trauung gönnte sich Spears nämlich offenbar eine Hochzeitsreise. Ein Video zeigt sie im Bikini am Pool – dazu schreibt sie: «Am Kochen».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nicht das erste bizarre Video

Spears hatte in den letzten Jahren immer wieder mit bizarren Videos für Aufsehen gesorgt – in bester Erinnerung bleibt ihr Messertanz, ihre Fans machten sich damals grosse Sorgen. Erst im Mai hatte sie sich von Sam Ashgari (30) scheiden lassen. Grund waren laut Antrag «unüberbrückbare Differenzen».

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von «BliKI» für dich erstellt Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten. Blick befolgt beim Einsatz von KI strenge Regeln. So hat immer der Mensch das letzte Wort. Mehr Infos gibts hier. Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten. Blick befolgt beim Einsatz von KI strenge Regeln. So hat immer der Mensch das letzte Wort. Mehr Infos gibts hier. Mehr

Es habe in der Zeit zuvor häufiger Streit gegeben, berichtete damals TMZ. Dabei sei sich das Paar nicht nur verbal, sondern auch körperlich angegangen. Es habe Situationen gegeben, die so brisant gewesen seien, dass sogar der Sicherheitsdienst einschreiten musste.