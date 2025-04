1/6 Sie gehörte einst zu den schillerndsten Popstars der Welt. Foto: Getty Images

Darum gehts Britney Spears' verstörendes Instagram-Video sorgt für Besorgnis bei Fans

Silja Anders Redaktorin People

Zerzauste Haare, verschmierter Mascara und brüchige Nägel mit abgeblättertem Nagellack – so präsentiert sich Britney Spears (43) in ihrem neusten Video auf Instagram. Während es durchaus eine erfrischende Abwechslung zu ihren bizarren Tanzvideos ist, sorgt sie mit dem Clip nicht weniger für die Frage: Was ist nur los mit ihr?

Vom einstigen Popstar, der den Musikhimmel erleuchten liess, ist heute nicht mehr viel zu erkennen. Jahrelang stand Britney nach ihrem Nervenzusammenbruch 2007 unter der Vormundschaft ihres Vaters, konnte nicht frei über ihr Leben bestimmen.

Fans sind seit Jahren in Sorge um sie

Ihre Söhne aus der Ehe mit Kevin Federline (47) wandten sich von ihr ab, Spears bekam sie mehrere Jahre lang nicht mehr zu Gesicht. 2023 zerbrach ihre Beziehung mit Tänzer Sam Asghari (31). Mit Ashgari war sie sieben Jahre liiert, davon 14 Monate verheiratet.

Seitdem wirkt es, als sei Britney Spears völlig alleine. Ihre Videos auf Instagram verstören die Fans zum Teil, man fragt sich: Ist alles okay mit der Sängerin? In ihrem neusten Video nuschelt sie in die Kamera und zeigt ihre natürlichen Fingernägel. «Ich hatte seit der 7. Klasse keine echten Fingernägel mehr, kein Witz! Ich bin so stolz», schreibt sie zum Video – mit einem Emoji, das die Augen verdreht. Im Clip scheint Britney Spears auf dem Bett zu liegen und zeigt immer wieder ihre Nägel, die nicht nur abgeblätterten Nagellack drauf haben, sondern auch ziemlich ungesund aussehen.

Ausserdem ist ihre Wimperntusche verschmiert, und ihre Haare sehen nicht besonders gepflegt aus. Zudem scheint sie in einem beinahe britischen Akzent zu sprechen. In den Kommentaren auf Tiktok zeigen sich Fans nicht nur besorgt, sondern sogar skeptisch, ob es sich bei der Frau im Video – und in all den anderen Videos – tatsächlich um die echte Britney Spears handle.