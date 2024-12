1/5 Britney Spears hat «das beste Weihnachten ihres Lebens» gefeiert. Foto: Tinseltown/Shutterstock

Auf einen Blick Britney Spears verbringt Weihnachten mit Sohn Jayden nach langer Trennung

Sängerin teilt emotionales Video auf Instagram und drückt Dankbarkeit aus

Seit 2008 hat Ex-Mann Kevin Federline alleiniges Sorgerecht für beide Söhne Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Britney Spears (43) hat an den Weihnachtstagen Zeit mit ihrem jüngeren Sohn Jayden (18) verbracht. Das teilte die Sängerin am 26. Dezember überglücklich auf ihrem Instagram-Account mit. Sie postete einen Clip, in dem sie zusammen mit dem Jungen in einem Restaurant in die Kamera lächelt und ihren 42 Millionen Followern frohe Weihnachten wünscht. An einer Stelle drückt Spears dem 18-Jährigen einen Kuss auf den Kopf.

In der Bildunterschrift drückte die zweifache Mutter ihre Dankbarkeit und Aufregung darüber aus, dass sie die Gelegenheit hatte, die Feiertage mit ihrem Nachwuchs zu verbringen. «Die besten Weihnachten meines Lebens!!! Ich habe meine Jungs seit 2 Jahren nicht mehr gesehen!!!», ist dort zu lesen. Die «Toxic»-Interpretin habe «Tränen der Freude» vergossen und sei jeden Tag «schockiert», aber auch «verrückt, so verliebt und gesegnet» sowie «sprachlos» wegen des Wiedersehens.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schwieriges Verhältnis zu ihren Söhnen

Britney Spears hat aus ihrer Ehe mit Kevin Federline (46), die 2007 geschieden wurde, die beiden Söhne Sean Preston (19) und Jayden James. Von ihrem ältesten Kind war in dem Video zwar nichts zu sehen, die Bildunterschrift deutet jedoch darauf hin, dass sie sich auch mit ihm getroffen hat.

Seit 2008 besitzt Federline das alleinige Sorgerecht für die Kinder. Seit 2023 wohnt er mit ihnen, seiner Ehefrau und deren Kindern auf Hawaii. Britney Spears hat auf ihren Social-Media-Accounts immer wieder über das belastete Verhältnis zu ihren Söhnen geklagt. Jahrelang soll der Kontakt zu Jayden und Sean nur sporadisch gewesen sein.

Seit einem Anruf am Muttertag 2023 soll sich die Beziehung allerdings etwas gebessert haben, wie Federlines Anwalt damals betonte. Anfang November erklärte eine Quelle gegenüber der US-amerikanischen Promi-Seite «Page Six», dass Spears und ihre Söhne nach Jahren der Entfremdung daran arbeiten würden, «ihre Beziehung wieder aufzubauen». Die 42-Jährige sei «begeistert», wieder mit ihren Söhnen zusammen zu sein: «Alles bewegt sich in die richtige Richtung».