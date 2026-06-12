«Let's Dance»-Star sucht die grosse Liebe

Anna-Carina Woitschack gewann eben erst die Tanzsendung «Let's Dance», nun spricht sie über ihr Liebesleben. Denn trotz gescheiterter Ehe und einer eben frisch zerbrochenen Beziehung hat sie den Glauben an die grosse Liebe nicht verloren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anna-Carina Woitschack (33) gewinnt «Let's Dance», geniesst Karriereerfolg und Unabhängigkeit

Nach mehreren Beziehungen hofft sie, ihren Traummann durch Zufall zu finden

Seit November 2022 Single, mit geheimen Plänen für ihre Karriere

Silja Anders Redaktorin People

Eigentlich könnte es bei Anna-Carina Woitschack (33) derzeit nicht besser laufen. Ihre Gesangskarriere ist erfolgreich in Gang, und kürzlich staubte sie sogar den Sieg bei «Let's Dance» ab, während der Schweizer Joel Mattli (32) sich mit dem dritten Platz zufriedengeben musste.

Zu ihrem vollkommenen Glück fehlt der Sängerin derzeit jedoch noch eins: die Liebe. Damit wollte es bisher noch nicht so ganz klappen.

Seit über zehn Jahren nicht mehr länger Single

Im Interview mit der «Woche der Frau» sagt sie: «Wer mich kennt, weiss: Ich habe schon immer an meine Träume und Ziele geglaubt – auch dann, wenn sie gross oder unerreichbar schienen.» Und damit ist wohl auch eine Beziehung gemeint.

Seit mehr als zehn Jahren war Woitschack praktisch nicht mehr Single – bis jetzt. Ab 2011 war sie drei Jahre mit Marco Lombardi, dem Bruder von Pietro Lombardi (34) liiert, den sie während ihrer Teilnahme bei «Deutschland sucht den Superstar» kennenlernte. Von 2016 bis 2022 war Woitschack dann in einer Beziehung mit Entertainer Stefan Mross (50), zwei Jahre davon waren die beiden sogar verheiratet. Im November 2022 folgte die Trennung. Kurze Zeit später machte Mross seine Beziehung zu Eva Luginger (38) öffentlich. Besonders brisant daran: Luginger galt als beste Freundin von Anna-Carina Woitschack, die sich von ihrem Ex und Luginger im doppelten Sinn betrogen fühlte. Luginger bestritt den Vorwurf der Untreue jedoch regelmässig.

Auch Anna-Carina Woitschack war kurz nach der Scheidung von Stefan Mross wieder in einer Beziehung, diesmal mit dem Österreicher Daniel Böhm, den sie bewusst aus der Öffentlichkeit heraushielt. Kurz vor dem Staffelstart von «Let's Dance» 2026 gab sie jedoch überraschend die Trennung von Böhm bekannt.

Vorerst geniesst sie ihr Single-Dasein

Jetzt geniesst die Sängerin zwar vorerst ihre Unabhängigkeit, trotzdem fände sie es schön, ihren Seelenverwandten zu treffen. Mit einem Augenzwinkern erklärt sie, dass ihr voller Terminkalender bestimmt nicht «Nein» sagen würde, wenn «jetzt der Traummann beim Bäcker steht». Ihr Plan: Der Zufall soll entscheiden, sie will sich «finden lassen». Bis dahin geniesst sie die Zeit mit Freunden in ihrer Altbauwohnung in Dessau im deutschen Sachsen-Anhalt.

Was als nächstes Grosses auf ihrer Karriereagenda steht, bleibt noch ein Geheimnis. «Etwas ist im Köcher», verrät sie kryptisch. Während Anna-Carinas Karriere Fahrt aufnimmt, kämpft ihr Ex-Mann Stefan Mross mit Rückschlägen. Seine Sendung «Immer wieder sonntags» hat er verloren.