Schlagerstar Anna-Carina Woitschack ist wieder Single

Die Schlagersängerin hat sich von ihrem Partner Daniel Böhm getrennt. Konkrete Gründe für das Liebes-Aus nennt sie nicht.

Die Sängerin tritt am 23. Februar bei «Let’s Dance» auf

2011 wurde Woitschack durch «DSDS» bekannt, 2022 Trennung von Stefan Mross

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Anna-Carina Woitschack (33) ist wieder Single. Die Schlagersängerin teilte am Donnerstag auf Instagram mit, dass sie und ihr Partner Daniel Böhm bereits «seit einiger Zeit» getrennte Wege gehen. «Meine letzte Beziehung habe ich trotz einzelner gemeinsamer Momente in der Öffentlichkeit privat geführt. Genauso möchte ich auch die Trennung privat halten», schreibt die Deutsche – und bittet um Verständnis. Gründe für das Liebes-Aus nennt sie nicht.

Woitschack und Böhm waren seit Ende 2022 ein Paar. Nun konzentriert sich die Power-Frau auf ihre nächste grosse Herausforderung: Am 23. Februar tritt sie in der RTL-Tanzshow «Let’s Dance» an. «Ich liebe Herausforderungen. Vor allem, wenn sie mich wachsen lassen», sagte die Sängerin kürzlich in einem Interview mit «Bild». Sie freue sich darauf, vor der prominenten Jury – Joachim Llambi (61), Motsi Mabuse (44) und Jorge González (58) – zu beweisen, dass sie nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf dem Tanzparkett glänzen kann. «Ich habe keine Angst, aber sehr viel Respekt», erklärt sie.

Bekannt durch DSDS

Die Teilnahme an «Let’s Dance» erfüllt Woitschack einen lang gehegten Wunsch. Die Show sei eine Plattform, auf der man sich nicht verstecken könne, betont Woitschack. Schon 2011 erlangte die Sängerin mit ihrer Teilnahme an «Deutschland sucht den Superstar» Bekanntheit. Seitdem ist sie aus der TV-Welt nicht mehr wegzudenken. Zwischen 2016 und 2022 war Woitschack mit Schlagerstar Stefan Mross (50) liiert.