Anna-Carina Woitschack tritt nach der Trennung von Stefan Mross im ZDF-Fernsehgarten auf und lobt das Publikum als «erste Sahne» – ein Seitenhieb gegen ihren Ex?

1/6 2020 gaben sich Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack live im Fernsehen das Ja-Wort, doch schon im November 2022 war ihre Ehe Geschichte.

Livia Fietz Praktikantin People

Während ihrer sechsjährigen Beziehung arbeitete das einstige Schlager-Traumpaar zusammen, nach der Trennung im November 2022 folgen nun die Sticheleien: Anna-Carina Woitschack (31), die Ex von Stefan Mross (48), hat beim «ZDF-Fernsehgarten» am 30. Juni ihrem Noch-Ehemann einen Seitenhieb versetzt.

Jahrelang trat die Sängerin regelmässig in Mross' ARD-Show «Immer wieder sonntags» auf und moderierte die Rubrik «Starküche». Nun war Woitschack bei der Konkurrenz zu Gast und schwärmte nach ihrem «Smalltalk»-Song gegenüber Moderatorin Andrea Kiewel (59): «Ich muss ja sagen, dein Publikum ist erste Sahne. Die sind einfach so gut drauf. Der Hammer». Dann betonte sie: «Das beste Publikum am Sonntagmorgen!»

«Ein böser Schuss gegen Stefan Mross»

Dass dieser Kommentar wohl als Seitenhieb gegen Mross' Show gedacht war, die kurz zuvor im Regen versunken war, während bei Woitschack strahlender Sonnenschein herrschte, blieb auch den Zuschauern nicht verborgen.

So kommentierte jemand auf X: «Noch ein böser Schuss gegen Stefan Mross und ‹Immer wieder sonntags›». «Autsch, das war mehr als offensichtlich», stimmte ein anderer Zuschauer zu. Und: «Vor ein paar Jahren fand ‹Mein Schatz Anna-Carina› noch, dass das ‹Immer wieder sonntags›-Publikum das beste Publikum der Welt ist.»