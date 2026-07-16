Die englische Nationalmannschaft verlor ihr WM-Halbfinale gegen Argentinien mit 1:2. Nach der bitteren Niederlage meldeten sich die Royals mit bewegenden Worten. Der Thronfolger zeigte sich «am Boden zerstört» und lobte den Kampfgeist der Mannschaft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft England verliert 1:2 gegen Argentinien im WM-Halbfinale am 15. Juli

Prinz William zeigt sich «am Boden zerstört» und lobt das Team

England spielt am 18. Juli um Platz drei gegen Frankreich um 23 Uhr

Das WM-Aus der englischen Nationalmannschaft hat nicht nur Millionen Fans enttäuscht – auch die britische Königsfamilie meldete sich unmittelbar nach der 1:2-Niederlage gegen Argentinien im Halbfinale mit emotionalen Botschaften zu Wort. Sowohl der offizielle Instagram-Account der Royal Family als auch Prinz William (44) würdigten den Einsatz der «Three Lions». ›

Prinz William ist «am Boden zerstört»

Prinz William, der Schirmherr des englischen Fussballverbands (FA) und bekennender Fussballfan ist, zeigte sich tief bewegt. In einer Instagram-Story schrieb der Prinz von Wales: «Am Boden zerstört. England, ihr habt alles gegeben und wir sind alle so stolz auf euch.»

Weiter lobte er die Mannschaft mit den Worten: «Danke an alle auf und neben dem Platz für ein unglaubliches Turnier. Der Kampfgeist und der Glaube, den ihr gezeigt habt, haben uns alle inspiriert. Das kompletteste England-Team bei einem Turnier. Haltet eure Köpfe oben.» Seine Botschaft unterzeichnete er mit einem «W», ein Zeichen dafür, dass die Worte persönlich von ihm stammen.

«Bleibt der Stolz einer Nation»

Auch die Royal Family meldete sich zu Wort, obwohl König Charles gemäss Aussagen seines Sohnes William Fussball hasst. Zu einem Foto von Kapitän Harry Kane (32), der nach dem Schlusspfiff seinen Kollegen Jude Bellingham (23) umarmt, heisst es: «Unser Mitgefühl gilt Harry und dem Team. Auch wenn ihr Three Lions heute eure Wunden leckt, bleibt ihr der Stolz einer Nation – und werdet wieder aufstehen.»

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England hatte im Halbfinale in Atlanta zunächst durch Anthony Gordon kurz nach der Halbzeit die Führung übernommen. Doch Argentinien drehte die Partie mit zwei späten Treffern und zog damit ins WM-Finale gegen Spanien ein. Für England platzte damit auch der Traum vom ersten WM-Finale seit dem bislang einzigen Titelgewinn 1966.

Die Engländer spielen am Samstagabend im Spiel um Platz drei gegen Frankreich. Das Spiel wird um 23 Uhr angepfiffen. Ob Prinz William dafür nach Miami reist, ist bislang nicht bekannt. Für den Fall eines Finaleinzugs hatte der Thronfolger zuvor angekündigt, die «Three Lions» vor Ort unterstützen zu wollen.

Royals fieberten im Stadion mit

Prinz William hat an der diesjährigen WM keines der Spiele live vor Ort im Stadion gesehen. Damit war William eine Ausnahme unter den europäischen Royals: So waren etwa Kronprinz Haakon (53) aus Norwegen, König Felipe VI. (58) aus Spanien oder König Philippe (66) aus Belgien bei WM-Spielen ihrer Nationalteams persönlich im Stadion. Haakons Kinder Prinz Sverre Magnus (20) und Prinzessin Ingrid Alexandra (22) konnten gleich zweimal den Sieg ihrer Mannschaft live im Stadion feiern: Einmal beim Sieg gegen Senegal und einmal beim Sieg gegen Rekordweltmeister Brasilien.



