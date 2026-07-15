Sie konnte nicht zum Spiel reisen, aber das WM-Halbfinale liess sich die spanische Königsfamilie nicht entgehen. Felipe, Letizia und ihre Töchter feierten im Trikot vor dem Fernseher.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Spanien besiegt Frankreich 2:0 und zieht ins WM-Finale 2026 ein

Königsfamilie jubelte emotional im TV, trug personalisierte Spanien-Trikots

Finale am Sonntag im New-York-New-Jersey-Stadion, Gegner noch unklar

Fynn Müller People-Redaktor

Ganz Spanien steht kopf! Mit dem 2:0-Sieg gegen Frankreich zieht «La Roja» ins Finale der Weltmeisterschaft 2026 ein – und auch im spanischen Königshaus herrscht Ausnahmezustand.

König Felipe VI. (58), Königin Letizia (53) sowie ihre Töchter Leonor (20) und Sofía (19) verfolgten das Halbfinale gemeinsam vor dem Fernseher. Statt royaler Etikette gab es Fan-Atmosphäre: Die vier trugen personalisierte Spanien-Trikots mit der Rückennummer 26 und fieberten bei jeder Aktion mit.

Ein auf Instagram veröffentlichtes Video des Palasts zeigt, wie die Königsfamilie bei den Treffern laut jubelt und begeistert applaudiert. Nach dem Schlusspfiff wird es emotional: Felipe schliesst Tochter Leonor in die Arme, Letizia umarmt Sofía – ein seltener privater Moment, den das Königshaus mit der Öffentlichkeit teilt.

Dazu schreibt der Palast: «Spanien steht im Finale! Ihr habt erneut bewiesen, warum ihr zu den besten Nationalmannschaften der Welt gehört. Jetzt kämpft ihr mit der Unterstützung des ganzen Landes um den Titel. Danke, dass ihr uns so viel Freude bereitet habt. Auf geht's!»

Barcelona statt USA-Reise

Noch wenige Stunden zuvor war die Königsfamilie in Barcelona unterwegs. Dort nahm sie an der Verleihung der Prinzessin-von-Girona-Preise im Gran Teatre del Liceu teil. König Felipe hatte Ende Juni zudem bereits das Gruppenspiel gegen Uruguay in Guadalajara live im Stadion verfolgt.

Auch Nationaltrainer Luis de la Fuente (65) durfte sich nach dem Halbfinal-Sieg über royale Anerkennung freuen. Wie er nach der Partie verriet, rief ihn König Felipe persönlich an, um der Mannschaft zu gratulieren. Gegenüber der Zeitung «Marca» sagte der Coach, der Anruf des Monarchen erfülle das gesamte Team mit grossem Stolz.

Das WM-Finale steigt am Sonntag im New-York-New-Jersey-Stadion in East Rutherford. Ob Spanien dort auf Argentinien oder England trifft, entscheidet sich am Mittwoch im zweiten Halbfinal.