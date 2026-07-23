Monatelang musste Internet-Star Nara Smith um ihre kleine Tochter bangen. Jetzt teilt die Tradwife-Influencerin ein Update, auf das ihre Follower lange gehofft haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Influencerin Nara Smiths Tochter Whimsy Lou (2) ist in Remission

Die Familie erfuhr Ende 2025 von der Krebsdiagnose des Kindes

Chemotherapie zeigt Erfolg, Smith sensibilisiert für teure medizinische Versorgung

Sophie Ofer Redaktorin People

Anfang Juli teilte Influencerin Nara Smith (24) einen schmerzhaften Schicksalsschlag mit ihrer Community: Ihre zweijährige Tochter Whimsy Lou ist an Krebs erkrankt. Für die Mutter die wohl schlimmste Diagnose, die sie vom Arzt hätte erhalten können.

Jetzt gibt Smith ihren 4,8 Millionen Followern ein emotionales Update – und einen Grund zur Freude: Der gesundheitliche Zustand ihrer kleinen Tochter verbessert sich.

Gute Nachrichten für die Familie

Auf Instagram präsentiert Nara Smith, die online vor allem als Tradwife bekannt ist, normalerweise ihren häuslichen Alltag mit Mann und ihren vier Kindern. Doch das Bild des perfekten Lebens konnte sie zuletzt nicht mehr aufrechterhalten – zu gross die Belastung durch die Schock-Diagnose ihrer Tochter Whimsy Lou. Von deren Krebs erfuhr die Familie bereits letztes Jahr.

Wenige Wochen, nachdem Smith die Erkrankung ihrer Tochter öffentlich machte, folgt nun das Positiv-Update: In einem Video gibt sie bekannt, dass ihre Tochter sich in Remission befinde. «Wir wollten warten, bis sie mit der Behandlung durch ist und wir wissen, was das Ergebnis sein würde, bevor wir es teilen», erklärt Smith. «Jetzt, da sie endlich in Remission ist, fühlt es sich an, als könnte ich die Worte dafür finden.»

Durch den öffentlichen Umgang mit dem Kampf ihrer Tochter gegen den Krebs wolle sie anderen Familien helfen, die Ähnliches durchleiden. «Die Chemotherapie durchzustehen, öffnete meine Augen dafür, wie teuer medizinische Versorgung ist und wie belastend es für Familien ist.» Smith macht auf Organisationen und Spendenmöglichkeiten aufmerksam, durch die man betroffene Familien unterstützen könne.

«So nutzt man seine Plattform richtig»

Ihr Mann Lucky Blue Smith (28) und sie wollen nun versuchen, zu ihrem Alltag zurückzukehren und einfach von Tag zu Tag zu leben. Smith dankt ihren Fans für die unterstützenden und warmen Botschaften in den letzten Wochen.

«Sie hat das ein Jahr lang für sich behalten … Sie teilt es nun, um anderen Unterstützung zu bieten – so nutzt man seine Plattform richtig», schreibt eine Userin anerkennend unter Smiths Video. Viele Follower drücken ihre grosse Freude über die gute Nachricht aus; sie danken ihr dafür, dass sie das Bewusstsein für den Kampf schärft, den viele Familie durchmachen müssen.

«Das Leben wird nie mehr so sein wie zuvor, denn du hast nun ein tiefes Verständnis dafür gewonnen, wie zerbrechlich das Leben ist und welch ein Geschenk jeder einzelne Tag ist», so die bewegenden Worte einer Followerin.