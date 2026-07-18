TV-Legende Thomas Gottschalk (76) gibt gute Neuigkeiten: Er ist «momentan krebsfrei». Nach zwei Operationen und 33 Bestrahlungen zeigt die PET-Untersuchung keine Krebszellen mehr.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thomas Gottschalk (76) ist nach schwerer Krankheit momentan krebsfrei

33 Bestrahlungen und zwei Operationen prägten seinen Kampf gegen Krebs

Alle drei Monate Kontrolluntersuchung, Teilnahme an Impf-Forschung in Greifswald

Mattia Jutzeler Redaktor News

Gute Nachricht von TV-Urgestein Thomas Gottschalk (76). In einem Interview mit der «Bild» gibt der Moderator an, «momentan krebsfrei» zu sein. «Meine letzte Untersuchung im PET hat ergeben, dass ich keinerlei Krebszellen mehr im Körper habe. Das ist eine gute Nachricht, und ich bin natürlich entsprechend froh, dass ich diese Auskunft geben kann», erklärt Gottschalk.

Der Moderator musste bereits viele Behandlungen überstehen. Darunter zwei mehrstündige Operationen und 33 Bestrahlungen. Seine Ehefrau Karina sei bei jeder Behandlung dabei gewesen. «Ich habe ihn nie allein gelassen, keine Sekunde.»

Trotz der guten Nachricht muss Gottschalk alle drei Monate zur Kontrolle. Zusätzlich nehme er an einer Forschungsgruppe der Kinderklinik Greifswald teil, die eine spezielle Impfung gegen Krebs erprobt. Medikamente nehme er aktuell aber keine.

Schock-Diagnose im Juli 2025

Gottschalk enthüllte seine Schock-Diagnose Ende November 2025. Der 75-Jährige leide an einem seltenen bösartigen Tumor, einem epitheloiden Angiosarkom. Erhalten habe er die Diagnose bereits im Juli 2025.

Bei seinen Operationen wurden unter anderem Teile der Harnleiter und der Blase entfernt. Der erste Eingriff habe sieben Stunden gedauert. «Bei der zweiten OP haben sie mir zum Becken hin noch grosse Teile des Weichgewebes entfernt», ergänzte der Showmaster damals.