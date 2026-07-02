Influencerin und Tradwife Nara Smith hat offengelegt, dass ihre zweijährige Tochter Whimsy Lou an Krebs erkrankt ist. In einem Instagram-Video schildert sie, wie die Familie von der Diagnose erfuhr und wie sehr die Situation sie belastet.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Nara Smith (24) hat eine schmerzhafte Nachricht mit ihren Followern geteilt: Bei ihrer zweijährigen Tochter Whimsy Lou wurde Krebs diagnostiziert. In einem Instagram-Reel, das die Content Creatorin gestern Mittwoch veröffentlichte, erzählt sie, wie sie und ihr Ehemann Lucky Blue Smith (28) «Ende vergangenen Jahres» von der Erkrankung ihrer Tochter erfuhren. Um welche Krebsart es sich handelt und wie es dem Mädchen inzwischen geht, liess die als Tradwife bekannt gewordene Influencerin offen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Am Anfang stand eine Auffälligkeit, die den Eltern nicht geheuer war. «Als wir etwas Verdächtiges an ihr entdeckten, brachten wir sie in die Notaufnahme, und dort wusste man nicht so recht, was man damit anfangen sollte», erinnert sich Smith in dem Video. Erst der Besuch beim Kinderarzt habe sie das Schlimmste ahnen lassen.

«Als wir sie zu unserem Kinderarzt brachten, erinnere ich mich nur daran, wie er ganz still und ruhig wurde. In dem Moment sackte mir das Herz in die Hose», so die 24-Jährige. «Ich weiss nicht, ob es mein Bauchgefühl war oder einfach die Intuition einer Mutter, aber das Erste, was ich fühlte, war: Sie hat Krebs.»

Diagnose im Kinderkrankenhaus

Auf Anraten des Kinderarztes fuhr Lucky mit der Tochter ins nächstgelegene Kinderkrankenhaus. «Nach vielen Röntgenaufnahmen, Ultraschalluntersuchungen und schliesslich einer Biopsie riefen sie uns sofort an und sagten, dass sie Krebs habe, dass er sich ausgebreitet habe und dass sie umgehend kommen und mit der Chemotherapie beginnen müsse», schildert die vierfache Mutter.

Neben Whimsy haben Nara und Lucky Smith noch Tochter Rumble Honey (5), Sohn Slim Easy (4) und Tochter Fawnie Golden, die im September 2025 zur Welt kam. Lucky ist zudem Vater von Tochter Gravity, die aus seiner Beziehung mit Model Stormi Bree stammt.

Trost im Austausch mit anderen Familien

Halt fand Smith nach eigenen Worten im Gespräch mit anderen Eltern und Familien, die Ähnliches durchmachen. «All das zusammen hat mir wirklich viel Trost gespendet und das Gefühl der Einsamkeit gelindert», sagt sie. «Das zu verarbeiten und all das als Familie zu bewältigen, war wirklich schwer.»

Warum sie zuletzt seltener online war, erklärte die Influencerin ebenfalls: «Viele von euch haben wahrscheinlich bemerkt, dass ich etwas weniger poste, und das ist der Grund dafür. All das herauszufinden und es zu bewältigen, während ich mich in der Zeit nach der Geburt befinde, gleichzeitig unsere anderen Kinder zu Hause zu lieben und zu versorgen, viel mit Whimsy im Krankenhaus zu sein und obendrein die Arbeit unter einen Hut zu bringen – das war wirklich herausfordernd.»

«Manche Tage sind wirklich schwer»

Ein Gleichgewicht zu finden, falle ihr täglich schwer, gestand die 24-Jährige. «Manche Tage sind etwas leichter, manche Tage sind wirklich schwer, und alles, was ich tun kann, ist, mein Bestes zu geben und in all diesen Bereichen so gut da zu sein, wie ich kann.»

Mit ihrem Video will Smith anderen Betroffenen Mut machen. Sie hoffe, es spende Trost und ermutige die Menschen «vielleicht sogar dazu, etwas untersuchen zu lassen, dem ihr bisher aus dem Weg gegangen seid».