Der frühere Fussball-Kommentator Jörg Dahlmann (67) leidet an Leberkrebs. Eine überlebenswichtige OP konnte in der Mainzer Uniklinik nicht durchgeführt werden – das Risiko für Komplikationen war zu hoch.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-Fussball-Kommentator Jörg Dahlmann (67) kämpft erneut gegen Leberkrebs in Mainz

Operation verschoben: Linker Leberlappen muss wachsen, um Funktion zu übernehmen

Plan: Rechte Leber abklemmen, linker Teil wächst auf 80 Prozent an

Sophie Ofer Redaktorin People

Zum vierten Mal in seinem Leben kämpft Jörg Dahlmann (67) gegen eine Krebserkrankung. Bei dem früheren Fussballkommentator und «Dschungelcamp»-Teilnehmer wurde Leberkrebs diagnostiziert, wie er vergangene Woche öffentlich machte.

Eigentlich drängte eine OP, da es sich um einen schnell voranschreitenden Tumor handelt; der befallene rechte Leberlappen sollte ihm im Mainzer Unispital entfernt werden. «Natürlich habe ich grosse Angst, aber ich bin auch zuversichtlich», gestand er letzte Woche gegenüber «Bild». Doch jetzt kam alles anders als gedacht.

Doch die Behandlung musste verschoben werden. In einem Instagram-Video gibt Dahlmann seinen Fans ein Update zu seiner Behandlung: Aufgrund eines zu hohen gesundheitlichen Risikos für den 67-Jährigen komme eine sofortige Operation nicht infrage.

«Ich würde dann sterben»

«Man lernt ja nie aus», schreibt Dahlmann zu seinem Post. «Die Leber besteht zu zwei Dritteln aus dem rechten und zu einem Drittel aus dem linken Leberlappen. Bei mir sitzt der Tumor im rechten Leberlappen, der vollständig entfernt werden muss. Nun muss der linke Leberlappen aber die Funktion komplett übernehmen.»

Da sein linker Leberlappen aber «zu klein» sei, wäre das Risiko zu hoch, «dass bei einer sofortigen Entfernung des rechten Teils die Restleber nicht funktioniert», erklärt es Dahlmann. «Ich würde dann sterben.»

Behandlungsplan wurde geändert

Die Ärzte hätten den Eingriff aus diesem Grund erst einmal verschoben. Es müssten noch weitere Tests gemacht werden. Ausserdem würde man nun einen anderen Behandlungsplan verfolgen.

«Jetzt ist der Plan, dass die Leber quasi geteilt wird. Den rechten Teil lässt man nach und nach durch Abklemmen der Blutzufuhr absterben. Dadurch wächst dann automatisch der linke Leberlappen an und kann nach einer gewissen Zeit 80 Prozent des ursprünglichen Lebervolumens wieder bilden», erklärt Dahlmann. In einer zweiten Operation würde dann schliesslich «der rechte Leberlappen wegoperiert».

Dahlmann ist weiterhin zuversichtlich, bedankt sich beim Ärzteteam für «eine überragend persönliche und empathische und sympathische Betreuung».

Seinen Fans dankt Dahlmann für die aufmunternden Worte. In den Kommentaren reagieren sie mitfühlend und zuversichtlich, wünschen dem «Dschungelcamp»-Star Mut und Kraft für die schwere Zeit. «Du schaffst das, lieber Jörg», und: «Wir drücken dir ganz fest die Daumen», liest man dort.