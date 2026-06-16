Jörg Dahlmann (67) wollte die Fussball-WM in der Türkei kommentieren – doch eine neue Krebs-Diagnose durchkreuzt seine Pläne. Ein Tumor in der Leber zwingt ihn zu einer weiteren Operation.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jörg Dahlmann (67) erneut an Krebs erkrankt, Tumor in der Leber entdeckt

Vierte Krebsdiagnose stoppt Moderation bei Fussball-WM in der Türkei

Seit 2005 vier Krebsdiagnosen, Teil der Leber und Galle betroffen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Jörg Dahlmann (67) kämpft erneut gegen den Krebs. «Bei mir wurde ein Tumor in der Leber festgestellt», sagt der frühere Fussball-Kommentator im Gespräch mit rtl.de. Es ist das vierte Mal, dass er die Schock-Diagnose erhält.

Dabei hatte Dahlmann andere Pläne: Anstatt sich auf eine Operation vorzubereiten, wollte er während der Fussball-WM im Robinson Club Camyuva in der Türkei als Moderator auftreten – an der Seite von Moderatoren-Legende Béla Réthy (69). «Ich habe mich sehr darauf gefreut», erzählt er weiter. Doch Symptome in den Gallengängen machten ihm zu schaffen und führten ihn schliesslich zum Arzt. Die Untersuchung brachte die bittere Gewissheit: Ein Teil seiner Leber sowie auch die Galle müssen womöglich entfernt werden.

«Ich wollte nicht mehr»

Dahlmann ist kein Unbekannter im Umgang mit schweren Krankheiten. Bereits 2005 wurde bei ihm Darmkrebs diagnostiziert. Damals entdeckten die Ärzte den Tumor früh, ein Teil seines Darms wurde entfernt. Die Zeit danach war für ihn eine enorme psychische Belastung. Im Dschungelcamp sprach er offen über seine damalige Verzweiflung: «Ich wollte sterben. Ich wollte nicht mehr.»

Es blieb jedoch nicht bei dieser einen Diagnose. Im Laufe der Jahre wurde bei ihm auch Hautkrebs sowie 2016 Prostatakrebs festgestellt. Jede Diagnose bedeutete eine neue Operation, neue Ängste und neue Kämpfe. Doch trotz der Rückschläge hat sich Dahlmann seinen Lebensmut bewahrt. «Ich bin erst 67. Ich will auf jeden Fall noch ein paar Jahre leben und das schaffe ich auch», so der Sportreporter entschlossen weiter.

«Ich habe einen Gen-Fehler»

Die Ursache sieht Dahlmann in seiner genetischen Veranlagung. «Mein Vater, Grossvater und Onkel erkrankten alle mit 44, 40 und 36 Jahren an Darm- oder Magenkrebs und sind daran gestorben», erklärt er. «Ich habe einen Gen-Fehler. Mir fehlt das Reparatur-Gen bzw. das Gen, das den Körper sich gegen Krebs wehren lässt.»

Trotz der Schwere seiner Situation gibt Dahlmann nicht auf. Mit der Unterstützung seiner Freundin Claudia stellt er sich der bevorstehenden Operation und hofft auf weitere glückliche Jahre. Seinen Fans bleibt er dankbar und betont, wie wichtig ihm die positive Energie aus seinem Umfeld ist.