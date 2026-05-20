Hubert Fella nach Schwindelanfall im Spital

Schock für Hubert Fella: Der 58-jährige Reality-Star landete am Dienstag wegen heftiger Schwindelanfälle im Krankenhaus in Bad Neustadt. Der Verdacht auf Schlaganfall bestätigte sich nicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Reality-TV-Star Hubert Fella (58) wegen Schwindel ins Krankenhaus eingeliefert

Diagnose: Nervenentzündung im Kopf; Diabetes-Werte kritisch

Zuckerwert bei 250; über 107'000 Instagram-Follower informiert

Dschungelcamper Hubert Fella (58) musste wegen starker Schwindelanfälle ins Krankenhaus. Seine Sorge: Es könnte sich um einen Schlaganfall oder Herzinfarkt handeln. Aus dem Krankenhausbett meldete sich der Reality-TV-Star nun mit einer Videobotschaft bei seinen Fans. «Hallo meine Lieben, ich bin jetzt erst mal weg», sagt er in dem Instagram-Clip zu seinen 107'000 Follower. Im Begleittext verrät Fella, dass er im bayerischen Bad Neustadt im Krankenhaus liegt.

«Ich bin heute im Krankenhaus gelandet, weil ich solche Schwindelanfälle hatte», erzählt Hubert Fella sichtlich mitgenommen. Zunächst habe der Verdacht auf einen Schlaganfall oder Herzinfarkt bestanden, erklärt er – gibt aber umgehend Entwarnung: «Es war beides nichts», sagt der «Hot oder Schrott»-Star erleichtert.

Entwarnung – aber trotzdem Vorsicht geboten

Gegenüber «Bild» verrät er jetzt, was die tatsächliche Ursache war: «Es ist eine Nervenentzündung im Kopf. Ich hab' wohl einfach zu viel gefeiert», so Fella. Jetzt erhalte er Morphium. «Da muss ich auch aufpassen. Mein Zucker war schon auf 250. ich bin ja Diabetiker», so der Dschungelcamp-Star. Wann er wieder nach Hause darf, ist noch nicht klar.

Vergangene Woche war Hubert Fella auf Mallorca und vermutet, es dort etwas zu sehr krachen gelassen zu haben. «Auch die ganzen Klimaanlagen und so – das war nicht gut», sagt er. Daheim angekommen habe plötzlich alles hin und her geschwankt. «Ihc habe nicht mal mehr das Schlüsselloch gefunden.» Sein Ehemann Matthias Mangiapane (42) habe ihn daraufhin umgehend zum Arzt geschickt – und dieser ihn wiederum ohne weitere Umschweife ins Spital.

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Zweiter Krankenhausaufenthalt innerhalb kurzer Zeit

Via Instagram-Story zeigt Fella seinen Fans sein Abendessen in der Klinik: Brot, Wurst, Käse und Gurke. «So ihr Lieben, da seht ihr mein Abendessen. Ich liege jetzt im Krankenhaus», sagt er dazu. Auch einen Blick aus dem Fenster ins Grüne teilt er mit seinen Followern.

Bereits im März hatte sich Hubert Fella aus dem Spital gemeldet. Damals musste sich der Reality-TV-Star einer Knieoperation unterziehen. Den eigentlich längst fälligen Eingriff hatte der 58-Jährige wegen seiner Teilnahme an «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» verschoben. Kurz nach seiner Rückkehr aus dem Dschungelcamp, das er als Drittplatzierter beendet hatte, begab sich Fella schliesslich für die OP ins Krankenhaus.