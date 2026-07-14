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Sorge um Delani Diekmeier (15)
«Die Metastasen werden leider grösser»

Die Sorge um die krebskranke Delani Diekmeier (15) bleibt gross. Ihre Mutter Dana Diekmeier gibt ein neues Update: Der Teenagerin geht es aktuell gut, aber die Lungenmetastasen wachsen weiter.
Publiziert: 17:49 Uhr
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Aktualisiert: vor 55 Minuten
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Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier macht sich Sorgen um seine Tochter.
Foto: imago/Hartenfelser

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Delani Diekmeier (15) kämpft gegen Krebs, aktuell geht es ihr gut
  • Trotz guter Verfassung wachsen die Lungenmetastasen weiter und bleiben gefährlich
  • Alle 4–6 Wochen CT/MRT, Familie dankbar für Unterstützung
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Fynn MüllerPeople-Redaktor

Seit Monaten bangen Fans und Wegbegleiter um die krebskranke Delani Diekmeier (15). Nun meldet sich ihre Mutter Dana Diekmeier (40) mit einem neuen Gesundheitsupdate zu Wort. Eine Nachricht, die Hoffnung macht, aber auch die Schwere der Situation zeigt.

«Im Moment geht es ihr zum Glück sehr gut. Sie ist körperlich fit, aktiv und kann ihren Alltag geniessen», schreibt Dana Diekmeier, die Ex-Frau vom ehemaligen HSV-Profi Dennis Diekmeier (36), auf Instagram. Dafür sei die Familie «jeden einzelnen Tag unendlich dankbar».

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Regelmässig gehe es für Delani zu Untersuchungen nach Frankfurt. «Alle ein bis zwei Wochen fahren wir nach Frankfurt zu den Kontrollterminen und zur Blutabnahme», erklärt ihre Mutter. Vor einigen Wochen habe die 15-Jährige zudem noch eine Immuntherapie über Infusionen erhalten. Diese sei inzwischen abgeschlossen. Weiterhin müsse Delani täglich zahlreiche Medikamente einnehmen, die sie derzeit gut vertrage.

Die Ärzte behalten die Erkrankung engmaschig im Blick. «Zusätzlich werden alle vier bis sechs Wochen CT- oder MRT-Untersuchungen durchgeführt, um die Entwicklung der Lungenmetastasen genau zu beobachten.»

Situation bleibt ernst

Trotz des guten Allgemeinzustands bleibt die Situation ernst. «Leider gibt es derzeit nur sehr wenige Behandlungsmöglichkeiten, die bei ihrer Erkrankung wirksam sind», schreibt ihre Mutter. Die Entwicklung sei schwer für die Familie: «Die Metastasen lassen sich aktuell nicht so kontrollieren, wie wir es uns wünschen. Sie werden leider grösser und es kommen weitere hinzu.»

Diese Nachricht sei schmerzhaft. Trotzdem wolle die Familie den Fokus auf das Hier und Jetzt legen. «Es geht Delani im Moment gut. Genau darauf richten wir unseren Blick.»

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Für die Familie zähle jeder gemeinsame Moment. «Wir können nicht beeinflussen, was die Zukunft bringt. Aber wir können jeden Tag bewusst miteinander erleben. Und genau das tun wir.» Dana Diekmeier wolle mit ihrer Tochter lachen, Erinnerungen schaffen und die schönen Augenblicke im Alltag bewahren.

Gleichzeitig bedankt sich Dana Diekmeier bei allen Menschen, die Delani begleiten. «Eure lieben Nachrichten, eure Anteilnahme, eure Gebete und eure aufmunternden Worte geben uns Kraft und bedeuten uns unglaublich viel.»

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