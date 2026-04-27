DE
FR
Abonnieren

Tochter (15) kämpft gegen Krebs
Ehe-Aus bei Dennis und Dana Diekmeier

Nach 16 Jahren Ehe trennen sich Dennis und Dana Diekmeier. Die Ehefrau des Ex-HSV-Profis gibt die Nachricht am Montag auf Instagram bekannt. Ihre Priorität bleibt die Unterstützung ihrer krebskranken Tochter Delani.
Publiziert: vor 15 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
Kommentieren
1/4
Haben sich nach 16 Jahren Ehe getrennt: Dennis und Dana Diekmeier.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Dennis und Dana Diekmeier trennen sich nach 17 Jahren Ehe
  • Tochter Delani (15) kämpft seit 2025 gegen Krebs, Befunde stabil
  • Familie bittet um Respekt, Gründe für Trennung nicht genannt
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Der ehemalige HSV-Profi Dennis Diekmeier (36) und seine Frau Dana haben sich getrennt. Diese Nachricht teilt Dana Diekmeier am Montagabend auf Instagram mit. In einem emotionalen Post schreibt sie: «Manche Wege im Leben verändern sich – auch dann, wenn man es sich anders gewünscht hätte. Die vergangenen Monate waren für uns als Familie sehr herausfordernd und haben vieles geändert.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Dennis und Dana Diekmeier haben vier gemeinsame Kinder, darunter Tochter Delani (15), die seit 2025 gegen Krebs kämpft. Bei ihr wurde ein Tumor an der Nebenniere diagnostiziert, der operativ entfernt wurde. Kurz darauf entdeckten Ärzte Metastasen in beiden Lungenflügeln. Seitdem muss Delani immer wieder lange Spitalaufenthalte ertragen.

So geht es ihrer Tochter

Dana Diekmeier beschreibt ihre Tochter als Kämpferin, die trotz allem weiter strahlt. Ende 2025 wagte die Familie einen weiteren medizinischen Schritt in Würzburg mit der innovativen IMAZA-Therapie aus der Nuklearmedizin. Dabei wird ein radioaktiver Wirkstoff eingesetzt, der gezielt von Tumorzellen aufgenommen werden soll. 

Mehr zur Familie Diekmeier
Dana Diekmeier gibt Update zum Zustand von Tochter Delani (15)
Mit Video
Ehefrau gibt Gesundheitsupdate
Krebskranke Tochter von HSV-Legende kann für Weihnachten heim
Nuklearmedizinische Behandlung gibt Dennis Diekmeiers Familie neue Hoffnung
Mit Video
Tocher (14) schwer krebskrank
Innovative Behandlung gibt Familie Diekmeier neue Hoffnung
Jetzt wurde auch noch der Hund der Diekmeiers vergiftet
Sie kommen nicht zur Ruhe
Jetzt wurde auch noch der Hund der Diekmeiers vergiftet
Ex-HSV-Profi spricht über seine krebskranke Tochter (14)
Mit Tränen in den Augen
Ex-HSV-Profi spricht über seine krebskranke Tochter (14)

Im Januar 2026 teilte Dana ein Update: «Danke für die vielen lieben Nachrichten. Delanis Befunde sind stabil. Das ist ein ‚TeilerfoIm Januar 2026 teilte Dana ein Update: «Danke für die vielen lieben Nachrichten. Delanis Befunde sind stabil. Das ist ein Teilerfolg.»

In ihrem Instagram-Post zur Trennung betont Dana Diekmeier, dass ihre Kinder für sie an erster Stelle stehen: «Für sie bin ich da – jeden Tag, mit allem, was ich habe.» Gleichzeitig bittet sie um Verständnis und einen respektvollen Umgang mit der Situation. Die genauen Gründe für die Trennung werden nicht genannt. Dana und Dennis Diekmeier hatten sich 2009 das Jawort gegeben.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
In diesem Artikel erwähnt
Hamburger SV
Hamburger SV
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Hamburger SV
        Hamburger SV