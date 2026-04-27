Ehe-Aus bei Dennis und Dana Diekmeier

Nach 16 Jahren Ehe trennen sich Dennis und Dana Diekmeier. Die Ehefrau des Ex-HSV-Profis gibt die Nachricht am Montag auf Instagram bekannt. Ihre Priorität bleibt die Unterstützung ihrer krebskranken Tochter Delani.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dennis und Dana Diekmeier trennen sich nach 17 Jahren Ehe

Tochter Delani (15) kämpft seit 2025 gegen Krebs, Befunde stabil

Familie bittet um Respekt, Gründe für Trennung nicht genannt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Der ehemalige HSV-Profi Dennis Diekmeier (36) und seine Frau Dana haben sich getrennt. Diese Nachricht teilt Dana Diekmeier am Montagabend auf Instagram mit. In einem emotionalen Post schreibt sie: «Manche Wege im Leben verändern sich – auch dann, wenn man es sich anders gewünscht hätte. Die vergangenen Monate waren für uns als Familie sehr herausfordernd und haben vieles geändert.»

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Dennis und Dana Diekmeier haben vier gemeinsame Kinder, darunter Tochter Delani (15), die seit 2025 gegen Krebs kämpft. Bei ihr wurde ein Tumor an der Nebenniere diagnostiziert, der operativ entfernt wurde. Kurz darauf entdeckten Ärzte Metastasen in beiden Lungenflügeln. Seitdem muss Delani immer wieder lange Spitalaufenthalte ertragen.

So geht es ihrer Tochter

Dana Diekmeier beschreibt ihre Tochter als Kämpferin, die trotz allem weiter strahlt. Ende 2025 wagte die Familie einen weiteren medizinischen Schritt in Würzburg mit der innovativen IMAZA-Therapie aus der Nuklearmedizin. Dabei wird ein radioaktiver Wirkstoff eingesetzt, der gezielt von Tumorzellen aufgenommen werden soll.

Im Januar 2026 teilte Dana ein Update: «Danke für die vielen lieben Nachrichten. Delanis Befunde sind stabil. Das ist ein ‚TeilerfoIm Januar 2026 teilte Dana ein Update: «Danke für die vielen lieben Nachrichten. Delanis Befunde sind stabil. Das ist ein Teilerfolg.»

In ihrem Instagram-Post zur Trennung betont Dana Diekmeier, dass ihre Kinder für sie an erster Stelle stehen: «Für sie bin ich da – jeden Tag, mit allem, was ich habe.» Gleichzeitig bittet sie um Verständnis und einen respektvollen Umgang mit der Situation. Die genauen Gründe für die Trennung werden nicht genannt. Dana und Dennis Diekmeier hatten sich 2009 das Jawort gegeben.