DE
FR
Abonnieren

Sie kommen nicht zur Ruhe
Jetzt wurde auch noch der Hund der Diekmeiers vergiftet

Familie Diekmeier muss seit einigen Monaten um das Leben ihrer an Krebs erkrankten Tochter bangen. Jetzt der nächste Schicksalsschlag: Einer der Familienhunde starb völlig unerwartet – und unnatürlich.
Publiziert: 13:55 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/7
Dana Diekmeier und ihre Familie kommen nicht zur Ruhe. Sie kämpfen um das Leben ihrer ältesten Tochter Delani, die an Krebs erkrankt ist.
Foto: Youtube/SWR

Darum gehts

  • Familie Diekmeier verliert Hund durch Gift im Wald
  • Tochter Delani kämpft gleichzeitig gegen bösartigen Tumor
  • 14-jährige Delani hatte 50 Metastasen aus der Lunge entfernt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
Silja AndersRedaktorin People

«Letzte Woche haben Dexter und Diesel im Wald Gift gefressen. Unser geliebter kleiner Diesel, der gerade mal fast ein Jahr bei uns war, hat es leider nicht überlebt.» Diese tragische Nachricht teilt Dana Diekmeier (40) auf ihrem Instagram-Profil mit. Dazu stellt sie drei Fotos des Dalmatiners.

Es ist ein weiterer Schicksalsschlag, den die Familie von Ex-HSV-Spieler Dennis Diekmeier (36) verkraften muss. Seit Monaten kämpft die 14-jährige Tochter Delani mit einem bösartigen Tumor. Der Krebs streute, das junge Mädchen musste sich 50 Metastasen aus der Lunge entfernen lassen.

Auch diese Stars trauern um ihre Vierbeiner
«Theo war nicht nur ein Hund für mich»
Francine Jordi trauert
«Theo war nicht nur ein Hund für mich»
Königin Camilla trauert um treue Weggefährtin
Mit Video
«Sie brachte so viel Freude»
Königin Camilla trauert um treue Weggefährtin
Christa Rigozzi trauert um ihren Hund Joker
«Gute Reise, Liebling»
Christa Rigozzi trauert um ihren Hund Joker
Cindy Crawford trauert um Familienhündin Widget
«Wir werden sie vermissen»
Cindy Crawford trauert um Familienhündin Widget

Hund Dexter überlebte knapp

Immerhin der zweite Hund der Familie, Dexter, überlebte das Ganze und wurde laut Dana Diekmeier in einer Klinik «aufgepäppelt».

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

In den Kommentaren drücken die Fans ihr tiefstes Beileid aus. Sie sind nicht nur fassungslos, wozu Menschen fähig sind – es kommt immer wieder vor, dass Giftköder ausgelegt werden –, sondern auch, wie viel die Familie Diekmeier durchmachen muss. «Was müsst ihr noch alles ertragen?», schreibt jemand. Und ein anderer User sagt: «Ihr müsst doch schon genug Päckchen tragen. Warum machen Menschen sowas? Lieber Diesel, komm gut über die Regenbogenbrücke, viel Spass da oben bei all den Fellnasen, die schon gehen mussten.» Der Familie wird allgemein viel Kraft gewünscht.

Familie hofft auf ein Wunder

Das Päckchen, von dem gesprochen wird, ist in der Tat sehr schwer. Denn nicht nur hat Delani Diekmeier Krebs, die Ärzte rechnen ihr auch keine guten Chancen aus. Im August erklärte Dana Diekmeier, dass man ihr sagte, sie solle sich darauf einstellen, dass ihre Tochter das Jahr nicht überleben würde. Dieser Satz riss der vierfachen Mutter den Boden unter den Füssen weg. Seither hofft die Familie auf ein Wunder. Nun müssen sie allerdings erstmal den plötzlichen Tod ihres geliebten Dalmatiners verarbeiten.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen