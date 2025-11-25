Familie Diekmeier muss seit einigen Monaten um das Leben ihrer an Krebs erkrankten Tochter bangen. Jetzt der nächste Schicksalsschlag: Einer der Familienhunde starb völlig unerwartet – und unnatürlich.

Jetzt wurde auch noch der Hund der Diekmeiers vergiftet

1/7 Dana Diekmeier und ihre Familie kommen nicht zur Ruhe. Sie kämpfen um das Leben ihrer ältesten Tochter Delani, die an Krebs erkrankt ist. Foto: Youtube/SWR

Darum gehts Familie Diekmeier verliert Hund durch Gift im Wald

Tochter Delani kämpft gleichzeitig gegen bösartigen Tumor

14-jährige Delani hatte 50 Metastasen aus der Lunge entfernt

Silja Anders Redaktorin People

«Letzte Woche haben Dexter und Diesel im Wald Gift gefressen. Unser geliebter kleiner Diesel, der gerade mal fast ein Jahr bei uns war, hat es leider nicht überlebt.» Diese tragische Nachricht teilt Dana Diekmeier (40) auf ihrem Instagram-Profil mit. Dazu stellt sie drei Fotos des Dalmatiners.

Es ist ein weiterer Schicksalsschlag, den die Familie von Ex-HSV-Spieler Dennis Diekmeier (36) verkraften muss. Seit Monaten kämpft die 14-jährige Tochter Delani mit einem bösartigen Tumor. Der Krebs streute, das junge Mädchen musste sich 50 Metastasen aus der Lunge entfernen lassen.

Hund Dexter überlebte knapp

Immerhin der zweite Hund der Familie, Dexter, überlebte das Ganze und wurde laut Dana Diekmeier in einer Klinik «aufgepäppelt».

In den Kommentaren drücken die Fans ihr tiefstes Beileid aus. Sie sind nicht nur fassungslos, wozu Menschen fähig sind – es kommt immer wieder vor, dass Giftköder ausgelegt werden –, sondern auch, wie viel die Familie Diekmeier durchmachen muss. «Was müsst ihr noch alles ertragen?», schreibt jemand. Und ein anderer User sagt: «Ihr müsst doch schon genug Päckchen tragen. Warum machen Menschen sowas? Lieber Diesel, komm gut über die Regenbogenbrücke, viel Spass da oben bei all den Fellnasen, die schon gehen mussten.» Der Familie wird allgemein viel Kraft gewünscht.

Familie hofft auf ein Wunder

Das Päckchen, von dem gesprochen wird, ist in der Tat sehr schwer. Denn nicht nur hat Delani Diekmeier Krebs, die Ärzte rechnen ihr auch keine guten Chancen aus. Im August erklärte Dana Diekmeier, dass man ihr sagte, sie solle sich darauf einstellen, dass ihre Tochter das Jahr nicht überleben würde. Dieser Satz riss der vierfachen Mutter den Boden unter den Füssen weg. Seither hofft die Familie auf ein Wunder. Nun müssen sie allerdings erstmal den plötzlichen Tod ihres geliebten Dalmatiners verarbeiten.