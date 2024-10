Christa Rigozzi und ihre Familie trauern um ihren geliebten Hund Joker, der nach elf Jahren verstorben ist. In einem emotionalen Instagram-Post beschreibt die Moderatorin ihren Schmerz.

Er wird als unersetzlicher und treuer Freund erinnert

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Moderatorin Christa Rigozzi (41) teilt am Mittwochabend eine traurige Nachricht auf Instagram: Ihr Hund Joker, der elf Jahre lang ein fester Bestandteil ihrer Familie war, ist gestorben.

Rigozz schreibt dazu: «Heute hat uns unser Schatz Joker für immer verlassen ... Gute Reise, Liebling». Und weiter: «Seit ich dich verloren habe, fühle ich mich klein, voller Schmerz, nahezu nutzlos und hilflos». Die letzten Tage seien für sie besonders schwer gewesen und Jokers Tod sei unerwartet eingetreten. «Aber wir waren an deiner Seite und haben versucht, das Beste für dich zu tun», fügt sie hinzu.

«Unbeschreiblich und unersetzlich»

Joker war elf Jahre lang ein treuer Begleiter der Familie Rigozzi und ein wesentlicher Teil ihres Lebens. Rigozzi beschreibt in ihrem Post weiter, wie sehr sie der Verlust trifft: Ihr «fehlt der Atem» und ihr Herz sei «in Stücke gerissen». Sie erinnert sich liebevoll an Joker: «Du warst grossartig, einzigartig, der beste vierbeinige Freund, den man sich wünschen kann ... unbeschreiblich und unersetzlich». Die Familie werde Joker «in jedem einzelnen Moment» in ihren Gedanken behalten.