Darum gehts
- Francine Jordis Hund Theo ist gestorben, sie teilt emotionale Erinnerungen
- Theo begleitete Jordi bei Konzerten und war ein beliebter Instagram-Star
- Labrador Theo war seit jeher Jordis treuer Begleiter
«Theo war für mich nicht nur ein Hund», schreibt Francine Jordi (48) unter ihren neuesten Instagram-Beitrag, mit dem sie ihren Fans die traurige Nachricht verkündet, dass ihr Hund gestorben ist. Woran, verrät sie nicht.
Der Labrador begleitete sein Frauchen stets zu ihren Konzerten, war der heimliche Star bei ihren Auftritten und auf ihrem Instagram-Account. Zur EM feuerte Theo im Partnerlook mit Francine Jordi im Schweizer Trikot die Nationalmannschaft an.
Dankbarkeit und Glück überwiegen
Wie Jordi schreibt, sei es keine einfache Reise gewesen. Doch sie versinkt nicht vollends in der Trauer. «Wenn die Trauer, so ein Familienmitglied zu verlieren, sehr gross ist, überwiegt doch die Dankbarkeit und das Glück, so einen wundervollen Freund so lange an meiner Seite gehabt zu haben», schreibt Francine Jordi.
Theo war laut Francine Jordi ihr «Begleiter durch Sonnenschein und Regen, mein Clown, mein Beschützer, mein Partner in crime, mein Lehrer». Durch ihren Hund habe sie gelernt, im Moment zu leben und diesen bewusst zu geniessen. «Er war mein Vorbild für bedingungslose Liebe, Ruhe und Gelassenheit und hat mir oft gezeigt, dass man sich nicht zu viele Sorgen machen sollte.»
Wo Francine Jordi war, war Theo nicht weit
In einer Bildstrecke blickt die Schlagersängerin auf gemeinsame Momente mit Theo zurück, wie beide fröhlich in die Kamera strahlen. Theo und Francine Jordi kannte man fast nur im Doppelpack. Schon vor drei Jahren begleitete er sein Frauchen ans ESAF. Damals verriet Jordi gegenüber dem Sonntagsblick, dass sich Theo besonders auf das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest freue, da es für ihn ein einziges Schlaraffenland sei. Damals erklärt sie zudem, dass das viele Durcheinanderfressen ihrem Hund gar nicht guttue und er dadurch starke Blähungen bekomme. «Ich würde mir dann fast wünschen, dass er auf der Terrasse übernachtet.»
Der Labrador wurde über die Jahre für Francine Jordis Crew nicht nur zu einem festen Mitglied, sondern sogar zu einem Glücksbringer. ««Oh, der Theo ist hier, jetzt kann nichts Schlimmes mehr passieren», hiess es da dann immer gerne an Veranstaltungen. Ausserdem stand auf dem Schild zu ihrer Garderobe nicht nur Francine Jordis Name, sondern auch Theos. Der herzige Vierbeiner wird künftig also nicht nur von seinem Frauchen vermisst werden, sondern auch von all ihren Freunden, Fans und allen, die das Vergnügen hatten, Theo kennenzulernen.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen