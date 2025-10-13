Theo war jahrelang der treue Begleiter und heimliche Star an den Shows von Francine Jordi. Nun musste sich die Schlagersängerin von ihrem Hund verabschieden.

1/6 Hund Theo war stets der treue Begleiter von Francine Jordi. Foto: Thomas Buchwalder

Darum gehts Francine Jordis Hund Theo ist gestorben, sie teilt emotionale Erinnerungen

Theo begleitete Jordi bei Konzerten und war ein beliebter Instagram-Star

Labrador Theo war seit jeher Jordis treuer Begleiter Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

«Theo war für mich nicht nur ein Hund», schreibt Francine Jordi (48) unter ihren neuesten Instagram-Beitrag, mit dem sie ihren Fans die traurige Nachricht verkündet, dass ihr Hund gestorben ist. Woran, verrät sie nicht.

Der Labrador begleitete sein Frauchen stets zu ihren Konzerten, war der heimliche Star bei ihren Auftritten und auf ihrem Instagram-Account. Zur EM feuerte Theo im Partnerlook mit Francine Jordi im Schweizer Trikot die Nationalmannschaft an.

Dankbarkeit und Glück überwiegen

Wie Jordi schreibt, sei es keine einfache Reise gewesen. Doch sie versinkt nicht vollends in der Trauer. «Wenn die Trauer, so ein Familienmitglied zu verlieren, sehr gross ist, überwiegt doch die Dankbarkeit und das Glück, so einen wundervollen Freund so lange an meiner Seite gehabt zu haben», schreibt Francine Jordi.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Theo war laut Francine Jordi ihr «Begleiter durch Sonnenschein und Regen, mein Clown, mein Beschützer, mein Partner in crime, mein Lehrer». Durch ihren Hund habe sie gelernt, im Moment zu leben und diesen bewusst zu geniessen. «Er war mein Vorbild für bedingungslose Liebe, Ruhe und Gelassenheit und hat mir oft gezeigt, dass man sich nicht zu viele Sorgen machen sollte.»

Wo Francine Jordi war, war Theo nicht weit

In einer Bildstrecke blickt die Schlagersängerin auf gemeinsame Momente mit Theo zurück, wie beide fröhlich in die Kamera strahlen. Theo und Francine Jordi kannte man fast nur im Doppelpack. Schon vor drei Jahren begleitete er sein Frauchen ans ESAF. Damals verriet Jordi gegenüber dem Sonntagsblick, dass sich Theo besonders auf das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest freue, da es für ihn ein einziges Schlaraffenland sei. Damals erklärt sie zudem, dass das viele Durcheinanderfressen ihrem Hund gar nicht guttue und er dadurch starke Blähungen bekomme. «Ich würde mir dann fast wünschen, dass er auf der Terrasse übernachtet.»

Der Labrador wurde über die Jahre für Francine Jordis Crew nicht nur zu einem festen Mitglied, sondern sogar zu einem Glücksbringer. ««Oh, der Theo ist hier, jetzt kann nichts Schlimmes mehr passieren», hiess es da dann immer gerne an Veranstaltungen. Ausserdem stand auf dem Schild zu ihrer Garderobe nicht nur Francine Jordis Name, sondern auch Theos. Der herzige Vierbeiner wird künftig also nicht nur von seinem Frauchen vermisst werden, sondern auch von all ihren Freunden, Fans und allen, die das Vergnügen hatten, Theo kennenzulernen.