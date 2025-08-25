Schlagerstar Francine Jordi überrascht bei «Immer wieder sonntags» mit offenen Worten über ihre Finanzen. Die 48-Jährige gibt zu, keine Ahnung von ihren Konten zu haben, und verlässt sich in Geldfragen auf ihre Schwester.

1/6 Francie Jordi trat am 24. August 2025 in der Sendung «Immer wieder sonntags» auf. Foto: IMAGO/Bildagentur Monn

Darum gehts Francine Jordi gibt überraschende Einblicke in ihre finanzielle Situation bei TV-Sendung

Sängerin gesteht, keine Ahnung von ihren Konten und Finanzen zu haben

Jordi ist seit über 25 Jahren erfolgreich im Schlagergeschäft tätig

Die Schweizer Schlagersängerin Francine Jordi hat in der ARD-Sendung «Immer wieder sonntags» überraschend offene Einblicke in ihre finanzielle Situation gegeben. Die 48-Jährige wurde von Kinderreportern live in der Sendung nach ihrem Kontostand gefragt und musste eingestehen: «Ich habe keine Ahnung.»

Das Kind blieb hartnäckig und fragte Jordi direkt, ob sie etwa 10'000 auf dem Konto habe. Jordis Antwort kam lachend: «Ja, 10'000 kriege ich hin.» Im weiteren Verlauf des Gesprächs enthüllte die Sängerin, die seit über 25 Jahren im Schlagergeschäft erfolgreich ist, noch mehr über ihre ungewöhnliche Herangehensweise an Finanzfragen.

Schwester stellt Francine Jordi immer genug Geld zur Verfügung

«Das macht alles meine Schwester, ich sags euch. Ich weiss nicht mal, wie viele Konten ich habe», gestand Jordi offen. Trotz dieser Unwissenheit macht sich Francine Jordi aber keine Sorgen um Geld und Finanzen.

«Ich habe einfach Spass an meinem Job – und bisher hat sie mir immer so viel Geld zur Verfügung gestellt, dass ich durchkam», erklärte sie weiter.