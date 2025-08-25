DE
FR
Abonnieren
Tränenauftritt von Francine Jordi im ZDF
0:33
Willkommen bei Carmen Nebel:Tränenauftritt von Francine Jordi im ZDF

Kind wills live im TV wissen
Das sagt Francine Jordi zu ihrem Kontostand

Schlagerstar Francine Jordi überrascht bei «Immer wieder sonntags» mit offenen Worten über ihre Finanzen. Die 48-Jährige gibt zu, keine Ahnung von ihren Konten zu haben, und verlässt sich in Geldfragen auf ihre Schwester.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 47 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Francie Jordi trat am 24. August 2025 in der Sendung «Immer wieder sonntags» auf.
Foto: IMAGO/Bildagentur Monn

Darum gehts

  • Francine Jordi gibt überraschende Einblicke in ihre finanzielle Situation bei TV-Sendung
  • Sängerin gesteht, keine Ahnung von ihren Konten und Finanzen zu haben
  • Jordi ist seit über 25 Jahren erfolgreich im Schlagergeschäft tätig
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
lucien-maurice-esseiva-blick.jpeg
bliki.jpg
Lucien Esseiva und BliKI

Die Schweizer Schlagersängerin Francine Jordi hat in der ARD-Sendung «Immer wieder sonntags» überraschend offene Einblicke in ihre finanzielle Situation gegeben. Die 48-Jährige wurde von Kinderreportern live in der Sendung nach ihrem Kontostand gefragt und musste eingestehen: «Ich habe keine Ahnung.»

Mehr zu Francine Jordi
Stefan Raab macht sich über Francine Jordi lustig
In letzter Sendung
Stefan Raab macht sich über Francine Jordi lustig
Francine Jordi holt sich tierische Verstärkung
Neuer Freund zum Kuscheln
Francine Jordi holt sich tierische Verstärkung

Das Kind blieb hartnäckig und fragte Jordi direkt, ob sie etwa 10'000 auf dem Konto habe. Jordis Antwort kam lachend: «Ja, 10'000 kriege ich hin.» Im weiteren Verlauf des Gesprächs enthüllte die Sängerin, die seit über 25 Jahren im Schlagergeschäft erfolgreich ist, noch mehr über ihre ungewöhnliche Herangehensweise an Finanzfragen.

Schwester stellt Francine Jordi immer genug Geld zur Verfügung

«Das macht alles meine Schwester, ich sags euch. Ich weiss nicht mal, wie viele Konten ich habe», gestand Jordi offen. Trotz dieser Unwissenheit macht sich Francine Jordi aber keine Sorgen um Geld und Finanzen.

«Ich habe einfach Spass an meinem Job – und bisher hat sie mir immer so viel Geld zur Verfügung gestellt, dass ich durchkam», erklärte sie weiter.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen