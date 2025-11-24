Seit einem dreiviertel Jahr kämpft die Tochter von Ex-HSV-Spieler Dennis Diekmeier gegen einen bösartigen Tumor. Chemotherapien schlugen bisher nicht an, die Familie hofft auf ein Wunder. Nun gab Dana Diekmeier ein Update zum Gesundheitszustand ihrer Tochter.

Delani Diekmeier, 14, kämpft gegen Krebs mit geringen Überlebenschancen

Familie hofft auf Genesung, Mutter gibt Update zum Gesundheitszustand

Die 14-jährige Delani Diekmeier ist an Krebs erkrankt. Überlebenschancen gibt es kaum. Im Sommer sprach Dana Diekmeier (40), Ehefrau von Ex-HSV-Spieler Dennis Diekmeier (36) und Mutter von Delani, mit RTL über das Schicksal ihrer Ältesten. «Vor ein paar Wochen hat der Arzt mich auf dem Flur einfach nur abgefangen und gesagt: ‹Stellen Sie sich darauf ein, dass Ihre Tochter das Jahr nicht überlebt. Machen Sie es ihr schön.›»

Seither drehte sich in der Familie alles um Delani und die Hoffnung, dass die 14-Jährige den Krebs besiegt. Ein bösartiger Tumor machte sich in ihr breit und streute jetzt auch in die Lunge.

50 Metastasen in der Lunge

Gegenüber «Bild» gab Dana Diekmeier kürzlich ein Update zum Zustand ihrer Tochter. Verbessert zu haben, scheint sich dieser nicht wirklich. Im Gegenteil: Delani musste sich unters Messer legen und an der Lunge operiert werden. «Das ist die zweite OP an der linken Lunge, ihr wurden 50 Metastasen herausgeholt. Jetzt warten wir zwei Wochen und dann geht es wieder zum CT und dann schauen wir, ob was nachgewachsen ist», erklärt Dana Diekmeier.

Übers Wochenende war Dana Diekmeier in Hamburg an einem Event unterwegs. Wirklich geniessen konnte sie diese Auszeit laut «Bunte» aber nicht. «Ich habe ein schlechtes Gewissen, denn ich kann mal kurz auf Pause drücken, mal eben alles hinter mir lassen. Delani kann das nicht», gesteht sie. Sie betont, dass dies nur möglich sei, weil ihr Mann Dennis Diekmeier seine Fussball-Karriere inzwischen an den Nagel gehängt habe und daher mehr Zeit für die Familie habe. Sie selbst verrät, «kaum noch Tränenflüssigkeit» zu haben und auf dem Zahnfleisch zu kriechen.

«Wann werde ich sterben?»

Im August erzählte Dana Diekmeier auf Instagram, dass ihre 14-jährige Tochter sie immer wieder frage, wie und wann sie sterben werde. «Fragen, auf die ich keine Antwort habe», sagt die verzweifelte Mutter.

Im Dezember wird Delani Diekmeier ihren 15. Geburtstag feiern, ebenso wie Weihnachten im Kreise der Familie. Wünsche hat sie ihrer Mutter nach nur einen: Gesund werden. Nach der düsteren Prognose der Ärzte hofft die Familie nun wohl, auch auf das neue Jahr mit Delani anstossen zu können. Man möchte es Delani Diekmeier wünschen, dass ihr einziger Geburtstagswunsch in Erfüllung geht.