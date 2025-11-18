Schauspieler Michael Mendl (81) erschien beim Götz-George-Preis in Berlin mit einem auffälligen Loch im Ohr. Sein Management erklärte, dass er im vergangenen Jahr wegen Hautkrebs operiert wurde. Mendl hat bereits zwei frühere Krebserkrankungen überstanden.

1/5 Schauspieler Michael Mendl am Samstag beim Götz-George-Preis in Berlin. Bei genauem Hinsehen fällt auf, dass ihm ein Teil des rechten Ohres fehlt. Foto: imago/Future Image

Darum gehts Michael Mendl hatte Hautkrebs am Ohr, ist jetzt geheilt

Mendl überstand bereits zwei weitere Krebserkrankungen an Speiseröhre und Darm

Der 81-jährige Schauspieler wirkte in über 120 Film-Produktionen mit Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Nanu, was ist denn mit seinem Ohr passiert? Diese Frage dürften sich am Samstag beim Götz-George-Preis in Berlin so einige der Anwesenden gestellt haben. Michael Mendl (81), der seit über 40 Jahren in zahlreichen deutschen TV-Formaten zu sehen ist, zeigte sich dort mit einem grossen Loch in der rechten Ohrmuschel. Der Hintergrund ist ein ernster, wie sein Management auf «Bild»-Anfrage erklärt: «Michael Mendl hatte im vergangenen Jahr eine Zellveränderung am Ohr und wurde operiert. Es handelte sich um Hautkrebs. Heute ist alles gut verheilt.»

Für den Schauspieler ist dies bereits die dritte Krebserkrankung. Im vergangenen Jahr erklärte er gegenüber der «Bunten», dass er zweimal Krebs hatte – «Speiseröhre 2007 und Darm 2012». Bei der Veröffentlichung des Interviews im November 2024 meinte er, er sei mittlerweile krebsfrei. «Ja, ich bin geheilt. Der Krebs ist nicht mehr da.» Dafür jedoch die Spätfolgen, mit denen er leben müsse. Konkret bedeute dies, dass er nur kleine Mahlzeiten zu sich zu nehmen könne und nichts Scharfes, «da meine Speiseröhre verkürzt ist und mein nur faustgrosser Magen hochgezogen werden musste.» Angst vor der Rückkehr des Krebses habe er nicht. «Angst fressen Seele auf», meinte er damals in Anspielung an den deutschen Film «Angst essen Seele auf» (1974).

Sein Vater war katholischer Priester

Michael Mendl gehört zu Deutschlands bekanntesten Schauspielern. Den meisten mag er aus dem Fernsehen oder Kino bekannt sein, doch er war auch regelmässig auf den Theaterbühnen zu sehen, hatte Festengagements unter anderem am Staatstheater in Stuttgart. Seit den 1980er-Jahren ist er im TV zu sehen, feierte 1991 seinen Durchbruch im Film «Kleine Haie». Der 81-Jährige war bisher in über 120 Film-Produktionen zu sehen, darunter mehrfach im «Tatort», bei «Ein starkes Team» oder «Inga Lindström». Im Film «Der Untergang» verkörperte er den Artillerie-General Helmut Weidling und im TV-Mehrteiler «Im Schatten der Macht» Bundeskanzler Willy Brandt.

Mendls Vater war ein katholischer Priester, dem er nur einmal in seinem Leben begegnete. Von seinem Stiefvater, dem österreichischen Textilingenieur Ernst Mendl, wurde er im Alter von fünf Jahren adoptiert. Selbst hat Michael Mendl drei Kinder. Sohn Adrian (57) aus erster Ehe mit der Sängerin Doris sowie Tochter Joana (33) und Sohn Marlon (25) aus seiner 20-jährigen Beziehung zu Schauspielerin Carolin Fink (58).