Tommi Piper war einst die Stimme des TV-Ausserirdischen Alf und auch als Schauspieler gut im Geschäft. Heute kommt der 84-Jährige aber kaum über die Runden und geht inzwischen regelmässig bei der Tafel essen.

Er war die Stimme von Alf

84-jähriger Schauspieler nutzt Tafel für Lebensmittel und erhält kleine Rente

Silja Anders Redaktorin People

Jahrzehnte lang gut im Geschäft, unzählige Rollen gespielt und grossen Persönlichkeiten seine Stimme in Synchronisationsarbeiten geliehen – und doch versinkt Tommi Piper (84) heute in der Altersarmut.

Wem Tommi Piper kein Begriff ist, der dürfte seine Stimme dafür umso besser kennen. In den 1980er hauchte er im deutschen TV dem Ausserirdischen Alf in der gleichnamigen Serie Leben ein. Auch für Hollywood-Schauspieler wie Nick Nolte, Tony Danza und Jeff Bridges bedienten sich die Studios der kratzigen Stimme Pipers.

Stets gut beschäftigt, doch davon übrig geblieben ist nichts

Inzwischen ist Tommi Piper 84 Jahre alt und erhält praktisch keine Aufträge mehr. Und ohne Engagements fliesst auch kein Geld. 2019 machte er sich deswegen sogar auf in den australischen Dschungel, um bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» mitzumachen.

Die Rente, die der Schauspieler nach jahrzehntelanger Arbeit erhält, recht hinten und vorne nicht, wie er der Münchner Zeitung «tz» erzählt. «Ich bekomme eine kleine Rente und mein Sohn Tobias überweist mir jeden Monat eine kleine Zuwendung fürs Haareschneiden, für die Putzfrau, für alltägliche Dinge.»

Vor zwei Jahren begann er dann, eine Autobiografie zu schreiben. Doch die Verlage sind an seiner Lebensgeschichte nicht interessiert. Inzwischen steht es so schlimm um Pipers Finanzen, dass er sich keine Lebensmittel mehr leisten kann. Der Gang zur Tafel, einer gemeinnützigen Hilfsorganisation, die Lebensmittel an Bedürftige verteilt, blieb Piper am Ende nicht erspart. Dieser Schritt habe Überwindung gekostet, gibt er zu. Doch inzwischen möchte er die Tafel nicht missen. «Ich war sehr berührt vom Angebot und den tollen Lebensmitteln. Die Tafel hilft mir wirklich in dieser schweren Zeit.»

Altersarmut ist ein gängiges Thema bei deutschen Schauspielern

Das Damoklesschwert der Altersarmut hängt über den Köpfen vieler deutscher Schauspieler. Auch Katy Karrenbauer (62) fürchtet sich davor, weshalb ihr schon jetzt bewusst ist, dass sie bis ins hohe Alter arbeiten müssen wird.

«Ich habe einfach zu spät angefangen, darüber nachzudenken», sagt sie heute zu ihrem Umgang mit der Altersvorsorge. Auch Karrenbauer wagte sich 2011 ins Dschungelcamp, um ihre Haushaltskasse ein wenig aufzubessern.