Online-Anlagebetrug in Bauma ZH
Rentner (76) wird um Tausende Franken abgezockt

Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitagabend in Bauma ZH in einem Fall von Online-Anlagebetrug einen Geldabholer verhaftet. Zuvor wurde von einem 76-jährigen Mann mehrere Zehntausend Franken ergaunert.
Publiziert: 15:59 Uhr
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Ein Rentner aus Bauma ZH wurde um mehrere Zehntausend Franken betrogen.
Foto: Keystone

Darum gehts

  • 76-jähriger Mann fällt auf Online-Anlagebetrug herein und verliert Zehntausende Franken
  • Betrüger bauten Vertrauensbeziehung auf und überzeugten Opfer zu weiteren Zahlungen
  • 38-jähriger Ukrainer bei Geldübergabe verhaftet, Millionenschäden durch Online-Anlagebetrug jährlich
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Ende 2024 stiess ein 76-jähriger Mann im Internet auf eine Webseite, die absolut seriös wirkende Investitionsmöglichkeiten anbot. Nach erfolgtem Erstkontakt baute die persönliche Beraterin geschickt eine starke Vertrauensbeziehung auf. Sie bewegte den Mann dazu, diverse Investitionen von gesamthaft mehreren Zehntausend Franken zu tätigen.

Erst nach und nach erkannte das Opfer den aufwendig inszenierten Online-Anlagebetrug und erstattete eine Anzeige bei der Kantonspolizei Zürich. In der Hoffnung, doch noch an das vermeintlich verlorene Geld zu gelangen, liess er sich von der Beraterin überzeugen, eine letzte Gebühr von über zehntausend Franken zur Herauslösung des Investments zu bezahlen.

Online-Anlagebetrug führt zu Millionenverlusten

Bei der Übergabe des Geldes an den betrügerischen Abholer standen Fahnder und Ermittler der Kantonspolizei Zürich bereit und verhafteten den 38-jährigen Ukrainer. Der Verhaftete wurde polizeilich zu den Vorwürfen befragt. Die Kantonspolizei prüft, ob er für weitere Geldabholungen infrage kommt und übergibt ihn der Staatsanwaltschaft See/Oberland.

Über Online-Anlageplattformen ergaunern Betrüger jährlich Millionenbeträge im dreistelligen Bereich. Im Zusammenhang mit Online-Investments ist vorsichtiges Agieren empfohlen.

