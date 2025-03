1/6 Katy Karrenbauer gehört wohl zu einem der bekanntesten TV-Gesichter im deutschen Fernsehen. Foto: Getty Images

Schauspielerin Katy Karrenbauer steht mit 62 Jahren noch voll im Berufsleben – das jedoch nicht nur freiwillig aus Spass an ihrem Schauspielberuf. Wie die «Bunte» berichtet, reicht ihre zu erwartende Rente nicht zum Leben aus.

Karrenbauer, die durch ihre Hauptrolle in der Serie «Hinter Gittern – Der Frauenknast» bekannt wurde, sieht sich gezwungen, weiterhin zu arbeiten. «Müsste ich jetzt in Rente gehen, könnte ich davon nicht leben», erklärt sie gegenüber t-online.de in einem Interview. Die Schauspielerin hofft auf ein «kleines Wunder» oder die Möglichkeit, nochmals in einer langfristigen Serienrolle mitzuwirken.

Weiter arbeiten trotz Schlaganfall

Trotz eines Schlaganfalls im vergangenen Jahr bezeichnet sich Karrenbauer als «Arbeitstier» und plant, noch einige Jahre in ihrem Beruf tätig zu sein. Die unregelmässigen Beschäftigungsverhältnisse in der Schauspielbranche führen oft zu Lücken in der Rentenversicherung, was sich im Alter negativ auswirkt.

Karrenbauer gibt selbstkritisch zu: «Ich habe einfach zu spät angefangen, darüber nachzudenken.» Ihre finanzielle Situation war in der Vergangenheit bereits angespannt. 2009 musste sie aufgrund von Fehlinvestitionen Privatinsolvenz anmelden, nachdem sie 1,5 Millionen Euro Schulden angehäuft hatte.

Eine Teilnahme am RTL-Dschungelcamp 2011 half der Schauspielerin, ihre finanzielle Lage zu verbessern. Ihre Geldsorgen waren damit allerdings nicht völlig behoben. Kürzlich sprach Karrenbauer dann auch noch über einen missglückten Schönheitseingriff.