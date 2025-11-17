Trauer in der deutschen Fernsehwelt: Der beliebte Schauspieler Felix Eitner ist im Alter von 58 Jahren verstorben. Bekannt wurde er durch seine Rollen in «Polizeiruf 110» und «Alles Klara».

1/2 Felix Eitner ist im Alter von 58 gestorben. Foto: ullstein bild via Getty Images

Fynn Müller People-Redaktor

Felix Eitner (†58) ist tot. Wie die ZAV-Künstlervermittlung München im Namen der Familie mitteilt, ist der beliebte deutsche Schauspieler am 8. November 2025 gestorben. Über die Todesursache wird keine Auskunft gemacht.

Eitner war dem deutschsprachigen TV-Publikum vor allem durch seine Rolle als Kommissar Markus Tellheim im «Polizeiruf 110» bekannt, die er von 2006 bis 2009 verkörperte. An seiner Seite ermittelte Uwe Steimle als Hauptkommissar Jens Hinrichs.

Auch in der Vorabendserie «Alles Klara» hatte Eitner eine prägende Rolle. Von 2012 bis 2017 spielte er dort den Hauptkommissar Paul Kleinert aus Quedlinburg. Sein Schauspieldebüt im Fernsehen gab Eitner bereits 1983 in der Serie «Schau ins Land».

Neben seinen Hauptrollen war Eitner auch in zahlreichen anderen Krimiserien zu sehen, darunter «Der Alte», «Tatort», «Der Bulle von Tölz» und «Soko». Für seine Darstellung des Fritz Steiff im Biopic «Margarete Steiff» wurde er 2005 mit einem Bambi ausgezeichnet.

Zuletzt lebte der in Freiburg geborene Schauspieler im bayerischen Memmingen. Seine Familie bat um Wahrung der Privatsphäre in dieser schweren Zeit.