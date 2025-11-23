Tatiana Schlossberg, Tochter von Caroline Kennedy und Enkelin von John F. Kennedy, ist unheilbar an Leukämie erkrankt. In einem Essay schreibt sie über Diagnose, Behandlung, Rückfälle und Unterstützung ihrer Familie.

Darum gehts Tatiana Schlossberg, Enkelin von JFK, hat unheilbare Leukämie

Diagnose erfolgte kurz nach Geburt ihrer Tochter im Mai 2024

Tatiana Schlossberg (35), Tochter von Caroline Kennedy (67) und Edwin Schlossberg (80), ist unheilbar an Leukämie erkrankt. Ihre Erkrankung machte die Enkelin des 35. US-Präsidenten John F. Kennedy (1917–1963) in einem Gastbeitrag des Magazins «The New Yorker» öffentlich. Demnach stellten die Ärzte kurz nach der Geburt ihrer Tochter im Mai 2024 die Diagnose. Sie hatten eine zu geringe Anzahl an weissen Blutkörperchen festgestellt. «Die Diagnose lautete akute myeloische Leukämie mit einer seltenen Mutation namens Inversion 3», schreibt Schlossberg in dem Essay.

Die Nachricht der Ärzte traf sie völlig unerwartet. «Ich konnte – wollte – nicht glauben, dass sie über mich sprachen. Ich war am Tag zuvor im Pool eine Meile geschwommen, ich war im neunten Monat schwanger. Ich war nicht krank. Ich fühlte mich nicht krank. Ich war sogar eine der gesündesten Personen, die ich kannte», berichtet die Umweltjournalistin. «Ich hatte einen Sohn, den ich über alles liebte, und ein Neugeborenes, um das ich mich kümmern musste», erzählt sie von ihren zwei Kindern, die sie mit Ehemann George Moran hat. «Das konnte unmöglich mein Leben sein.»

Krebs kehrte mehrmals zurück

In dem Beitrag berichtet Schlossberg über das Auf und Ab der Behandlung. Nach einer ersten Stammzelltransplantation war ihr Krebs zunächst in Remission, doch er kehrte zurück. Darauf folgten Chemotherapien, eine CAR-T-Zelltherapie und eine zweite Transplantation. Sie nahm an weiteren klinischen Studien teil, immer wieder kehrte ihr Krebs zurück. «Während der letzten klinischen Studie sagte mir mein Arzt, dass er mich vielleicht ein Jahr lang am Leben halten könne», schreibt sie über die ernüchternde Prognose.

Immer an ihrer Seite waren Ehemann George, ihre Eltern und ihre Geschwister Rose (37) und Jack Schlossberg (32). «George hat alles für mich getan, was er nur konnte», bedankt sie sich für die Unterstützung. Ihre Eltern und Geschwister übernahmen die Betreuung ihrer Kinder und wichen ihr ebenfalls nur selten von der Seite. «Sie haben meine Hand unbeirrt gehalten, während ich gelitten habe, und versucht, ihren Schmerz und ihre Traurigkeit nicht zu zeigen, um mich davor zu schützen. Das war ein grosses Geschenk, auch wenn ich ihren Schmerz jeden Tag spüre.» Bruder Jack Schlossberg teilte den Essay auf Instagram und schrieb: «Das Leben ist kurz, lasst es krachen.»

«Neue Tragödie» in der Kennedy-Familie

An anderer Stelle schreibt Schlossberg in Bezug auf den Kennedy-Fluch: «Jetzt habe ich ihrem Leben, dem Leben unserer Familie, eine neue Tragödie hinzugefügt, und ich kann nichts tun, um das aufzuhalten.» Sie wolle so viel Zeit wie möglich mit ihren Kindern verbringen, doch es falle ihr schwer, im Hier und Jetzt zu leben. «Manchmal rede ich mir ein, dass ich mich für immer daran erinnern werde, dass ich mich auch noch daran erinnern werde, wenn ich tot bin. Natürlich werde ich das nicht.» Trotzdem sage sie sich genau das immer wieder.

Der Fluch der Kennedys 1963: Patrick, das vierte Kind von John F. und Jackie Kennedy, kommt sechs Wochen zu früh zur Welt. Er stirbt zwei Tage nach der Geburt. 1963: John F. Kennedy wird am 22. November in Dallas Opfer eines Attentats. Er ist 46 Jahre alt, als er im offenen Wagen erschossen wird. 1964: Ein Jahr nach dem Mord an seinem Bruder wird Edward Kennedy bei einem Flugzeugabsturz schwer verletzt. Ein Mitarbeiter und der Pilot sterben bei dem Absturz. 1968: Robert F. Kennedy, aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei, wird im Alter von 43 Jahren in Los Angeles Opfer eines Attentats. 1969: Als Edward mit seinem Wagen von einer Brücke auf Chappaquiddick Island stürzt, kommt seine Beifahrerin Mary Jo Kopechne ums Leben. Edward selbst flüchtet vom Unfallort und benachrichtigt erst mehrere Stunden nach dem Unfall die Polizei. 1973: Robert Kennedys Sohn Joseph, der später Kongressabgeordneter wird, verunglückt auf Nantucket Island. Seine Mitfahrerin Pamela Kelly ist nach dem Unfall querschnittsgelähmt. Im selben Jahr muss Ted jr., dem Sohn von Edward und Joan Kennedy, wegen einer Krebserkrankung ein Bein amputiert werden. 1984: Robert Kennedys Sohn David stirbt in einem Hotel in Florida an einer Überdosis Drogen. 1994: Jacqueline Kennedy-Onassis stirbt im Alter von 64 Jahren an einer Krebserkrankung. 1997: Michael LeMoyne Kennedy, ein Sohn von Robert und Ethel Kennedy, verunglückt tödlich bei einem Skiunfall in Aspen, Colorado. Zuvor war er beschuldigt worden, eine Affäre mit einer 14-Jährigen zu haben, die auf seine Kinder aufgepasst hatte. 1999: John F. Kennedy jr. kommt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Bei dem Unglück sterben auch seine Frau Carolyn Bessette-Kennedy und deren Schwester Lauren Besette. 2019: Saoirse Kennedy Hill, eine Enkelin von Robert F. Kennedy, stirbt im Alter von 22 Jahren an einer Überdosis. 2020: Bei einem Kanuausflug sterben die Nichte von Robert F. Kennedy, Maeve Kennedy McKean, und ihr achtjähriger Sohn Gideon.

Der Begriff Kennedy-Fluch stützt sich auf die ungewöhnlich frühen Todesfälle und Schicksalsschläge in der Familie Kennedy. Dazu zählen Unfälle, Flugzeugabstürze oder auch politische Attentate. Der berühmteste Fall betrifft die Erschiessung des damaligen Präsidenten John F. Kennedy 1963 in Dallas.