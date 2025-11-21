Ein Video von US-Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr. sorgt für Aufsehen. Der Republikaner zeigt deutliche gesundheitliche Probleme während eines Auftritts. Wer Kennedys Krankenakte kennt, den wundert das nicht.

1/6 Ein Auftritt von Robert Kennedy löst gehässige Kommentare in den sozialen Medien aus. Foto: AP

Darum gehts Robert Kennedy Jr. leidet an spastischer Dysphonie und hatte Wurm im Gehirn

Kennedys Auftritt zeigt Folgen seiner seltenen neurologischen Erkrankung

Video seines Auftritts erreichte in 24 Stunden knapp 100'000 Aufrufe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Robert Kennedy Jr. (71) sitzt auf einem Sessel und referiert mit rauer Stimme über die Einsparungen, die Elon Musk und sein Department of Government Efficiency durchgeführt haben. Plötzlich beginnt er, schnell zu blinzeln, mitten im Satz legt er eine Pause ein.

Kennedy ändert die Sitzposition, schliesst die Augen und beginnt den Satz immer wieder von vorn. Mit Mühe beendet er schliesslich den Satz, während seine linke Hand sichtlich zittert.

«Schande für Amerika»

Knapp 100'000 Aufrufe hat der kurze Ausschnitt des Auftritts des US-Gesundheitsministers bei einer Diskussionsrunde der rechtspopulistischen Nichtregierungsorganisation Turning Point USA innert 24 Stunden auf der Plattform X erzielt. «Hier spricht der Leiter des US-amerikanischen Ministeriums für Gesundheit und Soziales», lautet der kurze Beschreibungstext. Eine gehässige Anspielung auf Kennedys Gesundheitszustand?

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In den Kommentaren unter dem Post werden klare Meinungen vertreten. «Das ist eine Schande für jedes Land, erst recht für Amerika», schreibt ein Nutzer. «Das kann doch nicht wahr sein. Oder etwa doch?», fragt sich ein weiterer Kommentarschreiber.

Kennedy leidet an seltener Krankheit

Fakt ist: Robert F. Kennedy Jr. leidet bereits seit Jahrzehnten an einer seltenen neurologischen Erkrankung, der sogenannten spastischen Dysphonie.

Laut Dysphonia International handelt es sich bei der spastischen Dysphonie um eine neurologische Störung, die unwillkürliche Krämpfe der Muskeln verursacht, die die Stimmbänder öffnen und schliessen, was zu einer «Stimme mit Stimmbrüchen und angestrengtem/ersticktem oder verhauchten Klang» führt.

Kennedy: Hatte Wurm im Hirn

Der Auftritt Kennedys dürfte ein Paradebeispiel für die Folgen der Erkrankung sein. Doch das ist nicht die einzige Sache, die sich in der Krankenakte des Neffen des erschossenen US-Präsidenten John F. Kennedy findet.

1:40 Cousine über RFK: «Er ist süchtig nach Aufmerksamkeit und Macht»

Denn auch die Wortfindungsstörungen lassen sich erklären. Nach eigenen Angaben hat Kennedy 2010 Ärzte aufgesucht, weil er unter Gedächtnisverlust und Benommenheit litt. Aufnahmen seines Gehirns sollen demnach einen schwarzen Fleck gezeigt haben, den die Ärzte zunächst für einen Hirntumor hielten.

Nur: Es soll kein Tumor gewesen sein, sondern ein Parasit, der es sich in Kennedys Oberstübchen gemütlich gemacht hatte. Gemäss einer eidesstattlichen Aussage Kennedys aus dem Jahr 2012, über die die «New York Times» berichtete, soll ein Wurm in sein Hirn eingedrungen sein, einen Teil davon gefressen haben und dann gestorben sein. «Ich habe eindeutig kognitive Probleme», soll Kennedy damals ebenfalls gesagt haben.