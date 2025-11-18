Eva KunzSenior Community Editorin
Was früher ein geheimer Briefwechsel zwischen zwei Geliebten war, nennt sich heute Textaffäre. Der kürzlich bekannt gewordene Fall der US-Journalistin Olivia Nuzzi ist ein Beispiel dafür. In ihrem neuen Buch «American Canto», das am 2. Dezember in den Buchläden erhältlich sein wird, berichtet der Promi offenbar von einer intensiven, emotionalen «digitalen Affäre» mit Robert F. Kennedy Jr. – einer Beziehung, die nie physisch gewesen sein soll, aber durch Liebesbeteuerungen, Gedichte und intime Texte geprägt war.
Hattest du selbst schon mal eine Text-Affäre? Melde dich bei uns und erzähl uns deine Story!
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.