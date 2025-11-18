Früher war es der heimliche Liebesbrief, heute findet die sogenannte Text-Affäre online statt. Der Fall der US-Journalistin Olivia Nuzzi zeigt, wie intensiv solche rein digitalen Beziehungen sein können. Hast du selbst Erfahrungen damit? Melde dich bei uns!

Eva Kunz Senior Community Editorin

Was früher ein geheimer Briefwechsel zwischen zwei Geliebten war, nennt sich heute Textaffäre. Der kürzlich bekannt gewordene Fall der US-Journalistin Olivia Nuzzi ist ein Beispiel dafür. In ihrem neuen Buch «American Canto», das am 2. Dezember in den Buchläden erhältlich sein wird, berichtet der Promi offenbar von einer intensiven, emotionalen «digitalen Affäre» mit Robert F. Kennedy Jr. – einer Beziehung, die nie physisch gewesen sein soll, aber durch Liebesbeteuerungen, Gedichte und intime Texte geprägt war.

Hattest du selbst schon mal eine Text-Affäre? Melde dich bei uns und erzähl uns deine Story!