Ex-HSV-Spieler Dennis Diekmeier zittert um das Leben seiner Tochter. Die 14-Jährige ist an Krebs erkrankt. Die Ärzte geben ihr kaum noch Chancen.

Darum gehts Ex-HSV-Spieler Dennis Diekmeiers Tochter Delani kämpft gegen Krebs mit geringer Überlebenschance

Delani sucht Kraft bei ihren Ponys

«Stellen Sie sich darauf ein, dass Ihre Tochter das Jahr nicht überlebt» – es ist ein Satz, den kein Elternteil hören will. Ein Satz, der für Ex-HSV-Spieler Dennis Diemeier (35) und seine Ehefrau Dana Diekmeier (40) im Moment schreckliche Realität ist.

Die 14-jährige Delani Diekmeier ist an Krebs erkrankt. Überlebenschancen gibt es kaum. Seit einem halben Jahr kämpft Delani gegen einen bösartigen Tumor. Operationen waren bisher erfolglos, inzwischen hat der Krebs sogar in ihre Lunge gestreut. Auch eine Chemotherapie schlug nicht an.

Kaum Überlebenschance für die 14-Jährige

Mit RTL spricht Delanis Mutter Dana Diekmeier nun über die Tragödie. «Vor ein paar Wochen hat der Arzt mich auf dem Flur einfach nur abgefangen und gesagt: ‹Stellen Sie sich darauf ein, dass Ihre Tochter das Jahr nicht überlebt. Machen Sie es ihr schön.›» Der Satz reisst Diekmeier den Boden unter den Füssen weg. Denn der Arzt führt weiter aus, dass Delani gerade einmal eine fünfprozentige Überlebenschance hat.

Es sind jedoch nicht nur die Eltern, die sich mit dem potenziellen Tod ihrer Tochter auseinandersetzen müssen. Auch die Teenagerin versucht, sich auf ihren Tod vorzubereiten. Immer wieder fragt sie ihre Mutter: «Wann werde ich sterben? Wie werde ich sterben?» «Fragen, auf die ich keine Antwort habe», sagt Dana Diekmeier.

Die Hoffnung ganz aufgegeben hat die kleine Familie aber noch nicht. Delani hat eine neue Immuntherapie begonnen. Dana Diekmeier ist beeindruckt von der Stärke ihrer Tochter – körperlich wie auch geistig. «Delani ist so super tapfer und stark – auch für eine 14-Jährige. Manchmal ist sie schon stärker als wir oder ich», gesteht Diekmeier.

«Wir brauchen ein Wunder»

Dana Diekmeier hofft auf ein Wunder. Das sagte sie vor wenigen Wochen schon auf Instagram und klammert sich an diesem Wunsch fest. «So wie sie uns vergangene Woche gesagt haben: Wir brauchen ein Wunder. Und Wunder gibt es, Wunder geschehen. Delani ist ein Wunder, und ich glaube auch, dass es passiert. Es muss passieren.»

Kraft schöpft Delani in dieser schweren Zeit aus ihren Ponys, zu denen sie regelmässig Nähe sucht. «Ich glaube, sie hat mit fünf ihr erstes Pony bekommen, und das, das sie jetzt hat, mit zehn. Die beiden sind einfach eine Einheit», verrät Dana Diekmeier.

Insgesamt haben Diekmeiers vier gemeinsame Kinder. Auf Instagram zeigt Dana Diekmeier, wie die Familie in dieser schweren Zeit zusammenhält.