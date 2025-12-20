Delani Diekmeier, die Tochter von Ex-Fussballprofi Dennis Diekmeier, hat die erste Phase ihrer Strahlentherapie gut überstanden. Sie darf über Weihnachten nach Hause zur Familie, bevor die Behandlung in sechs Wochen fortgesetzt wird.

Familie plant Urlaub vor Wiederholung der Therapie in sechs Wochen

Delani Diekmeier, die Tochter des ehemaligen Bundesligaprofis Dennis Diekmeier (36), hat einen wichtigen Schritt in ihrer Krebsbehandlung gemacht. Die Teenagerin konnte nach einer neuen Strahlentherapie die Klinik verlassen, und darf die Festtage zu Hause verbringen.

Die sogenannte Imaza-Therapie, die in der Uniklinik Würzburg durchgeführt wurde, zeigte erste positive Ergebnisse. Dana Diekmeier (40), Delanis Mutter, teilte auf Instagram mit: «Delani durfte nach Hause und hat die Therapie gut vertragen. Die Metastasen haben das Medikament gut aufgenommen und jetzt hoffen wir, dass es in den nächsten Wochen ihre Wirkung zeigt.»

Sie galt zwischenzeitlich als Palliativpatientin

Die Behandlung ist Teil eines langen Kampfes gegen die Krankheit. Im Januar 2025 wurde bei Delani ein Tumor an der Nebenniere diagnostiziert. Trotz operativer Entfernung entdeckten Ärzte später Metastasen in beiden Lungenflügeln. Zwischenzeitlich galt Delani sogar als Palliativpatientin.

Die Imaza-Therapie, bei der ein radioaktives Mittel injiziert wird, das von Tumorzellen aufgenommen wird, bietet nun neue Hoffnung. Während der Behandlung musste Delani in einem isolierten Zimmer bleiben, um andere vor Strahlung zu schützen.

«Hoffen, dass das Wunder passiert»

Für die Familie Diekmeier bedeutet die erfolgreiche erste Behandlungsphase eine willkommene Atempause. In sechs Wochen steht eine Wiederholung der Therapie an. Bis dahin plant die Familie, wie Dana Diekmeier ankündigte, in den Urlaub zu fahren und den Rest des Jahres entspannt zu verbringen.

In einem früheren Interview für die Sky-Reihe «Meine Geschichte» sprach Dana Diekmeier offen über die Situation: «Im Moment ist Delani unheilbar krank. Und wir hoffen, dass es ihr lange gut geht und es dann irgendwann irgendwas gibt, was man probieren kann, dass sie gesund macht.» Sie fügte hinzu: «Du musst einfach das Beste draus machen und hoffen, dass das Wunder passiert und sie gesund wird.»