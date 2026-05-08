Fussballstar Dennis Diekmeier soll nach dem Ehe-Aus bereits eine neue Freundin haben. Jetzt äussert er sich öffentlich zur Trennung von Dana Diekmeier. Seine Worte stossen seiner Ex-Partnerin sauer auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dennis und Dana Diekmeier trennen sich nach 16 Jahren Ehe im April

Dana wirft Dennis vor, seine neue Partnerin schon länger zu kennen

Tochter Delani (15) bricht Kontakt ab, kämpft seit 2025 gegen Krebs

Sophie Ofer Redaktorin People

Sechzehn Jahre lang galten Dennis und Dana Diekmeier als Vorzeige-Ehepaar im deutschen Profifussball. Ende April dann der Schock: Dana Diekmeier verkündete auf Instagram plötzlich das Ehe-Aus. Kurz darauf wurde berichtet, dass Dennis Diekmeier bereits eine neue Freundin haben und sogar bei ihr wohnen soll.

Bislang hatte er zu den Umständen der Trennung geschwiegen. Jetzt meldet sich Dennis Diekmeier im Interview mit RTL zu Wort – die Darstellungen der Ex-Partner gehen einigermassen weit auseinander.

«Das ist gelogen»

Dass Dennis Diekmeier im RTL-Interview suggeriert, er habe seine neue Partnerin erst nach der räumlichen Trennung von seiner Frau kennengelernt, sorgt bei Dana Diekmeier für Unmut: «So wie er das jetzt hinstellt, ist das gelogen», sagt sie gegenüber der «Bild»-Zeitung.

«Er ist vielleicht erst fest mit ihr zusammen, seitdem wir getrennt sind, aber dass er die Dame jetzt erst kennengelernt hat, das ist eine Lüge.» Er sei bereits vor sechs Wochen ausgezogen, «und seit vier Wochen stellt er sie als feste neue Partnerin vor. Er kennt die Dame seit mehreren Jahren. Die Kinder haben sie schon vor Monaten zufällig gesehen.» Dass er sie betrogen habe, könne sie ihm aber nicht vorwerfen.

Ausgezogen sei er, nachdem die Gerüchte lauter wurden. «Wir wohnen auf dem Dorf, jeder Mensch kennt ihn. Die Gerüchte wurden immer mehr. ‹Ich habe deinen Mann gesehen› – ‹Ich habe deinen Papa gesehen›, wurde den Kindern erzählt. Irgendwann kam er aus der Situation nicht mehr raus», schildert sie die Ereignisse.

Hat er seine Tochter angelogen?

Der einstige HSV-Profi soll auch seiner Tochter Delani (15) gegenüber unaufrichtig gewesen sein: «Delani hat seit Wochen keinen Kontakt mehr mit ihm, weil er sie angelogen hat, weil er es abgestritten hat, eine Neue zu haben, obwohl die Leute ihn überall gesehen haben.» Delani Diekmeier kämpft seit 2025 gegen Krebs.

Im RTL-Interview gibt Dennis Diekmeier an, dass die schwere Situation der Tochter die Familie zwar belastet habe, aber nicht der Auslöser für die Trennung gewesen sei. Ebenfalls sei auch die neue Frau nicht der Grund gewesen.

Stattdessen habe es «viele Punkte» gegeben, die «nicht optimal waren», zitiert ihn RTL. Irgendwann habe es nicht mehr zwischen ihnen gestimmt. Die Trennung sei einvernehmlich entschieden worden; man habe gewollt, dass «wieder mehr Ruhe zu Hause einkehrt und man trotzdem weiter zusammenhält».

«Ich will einfach, dass die Wahrheit ans Licht kommt»

«Bild» gegenüber wird Dana Diekmeier besonders emotional, als es um ihre Tochter geht. Die 15-Jährige habe ihren Vater gebeten, bei der Familie zu bleiben: «Sie sagte: ‹Papa, bitte nicht. Lüg mich nicht an. Entscheide dich für mich und nicht für sie.›» Delani habe Dennis «zur Rede gestellt», es habe «Streit gegeben». Auf Wunsch der Tochter sei es dann zum Kontaktabbruch gekommen.

Im RTL-Gespräch gibt Dennis Diekmeier an, nicht bei seiner neuen Freundin zu wohnen. Dana Diekmeier widerspricht: «Wenn er die Kinder hat, dann geht er mit ihnen ins Hotel. Aber ansonsten wohnt er bei ihr.» Ihr sei es wichtig, die Dinge aus ihrer Sicht richtigzustellen: «Ich will einfach, dass die Wahrheit ans Licht kommt, dass ich nicht die Dumme bin, dass die Kinder geschützt werden. Wenn er jetzt in die Öffentlichkeit rennt und Lügen erzählt, dann stelle ich es halt klar.»