Nach seiner Tumorbehandlung gibt Torsten Sträter ein ausführliches Gesundheitsupdate. Der Kabarettist spricht über die vergangenen Monate und erklärt auch, weshalb er deutlich an Gewicht verloren hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Torsten Sträter (59) spricht offen über überstandene Krebserkrankung und Diabetes.

Er verlor Gewicht, besiegte den Krebs und wurde von Diabetes geheilt.

Tour abgesagt: Diagnose im April 2026, Fans zuerst an Depressionen gedacht

Torsten Sträter (59) hat offen über seine Tumorerkrankung gesprochen und berichtet, dass es ihm inzwischen deutlich besser gehe. Im 1LIVE-Comedy-Talk «Sträter & Lobrecht» beantwortete der Dortmunder Kabarettist gemeinsam mit Felix Lobrecht (37) Fragen aus dem Publikum.

Zu seinem Gesundheitszustand sagte Sträter: «Also ich befinde mich auf dem Wege der Besserung und habe mich noch nie so gut gefühlt, was seltsam ist, wenn man bedenkt. ... ne?» Das vollständige Gespräch ist in der ARD Mediathek und auf dem YouTube-Kanal von 1LIVE abrufbar. Einen Ausschnitt veröffentlichte der Radiosender zudem auf Instagram.

Torsten Sträter hat «Glück gehabt»

Torsten Sträter sprach offen über die vergangenen Monate – und tat dies mit dem für ihn typischen trockenen Humor. Gleich zu Beginn des Podcasts sprach Felix Lobrecht den «Tumor-Elefanten» im Raum an. Sträter konterte mit den Worten, es seien «sicherlich die amüsantesten sechs Monate meines Lebens» gewesen.

Anschliessend fasste der Kabarettist seine Krankheitsgeschichte knapp zusammen: «Tumor gehabt, in Behandlung gegangen, Glück gehabt, weil geile Ärzte – natürlich wieder alles Kölner, war ja klar. Und dann hat man gesagt, ja, dies und das und Chemo und trallala, das wird behandelt.» Es folgten eine Chemotherapie und weitere medizinische Behandlungen.

Ärzte diagnostizieren bei Sträter Diabetes

Auch zu seinem auffälligen Gewichtsverlust nahm Sträter Stellung. Dieser habe nichts damit zu tun, dass er «hinfällig» geworden sei. Vielmehr hätten die Ärzte parallel zur Krebsdiagnose auch Diabetes festgestellt. «Konnte ich gar nicht glauben, obwohl einmal die Woche Haribo bei mir anruft: ‹Wann sollen wir schicken? Wann sollen wir schicken?›», scherzte er mit Blick auf seinen früheren Zuckerkonsum.

Seitdem er auf Zucker verzichte, habe er «unverhältnismässig viel abgenommen». Inzwischen hielten ihn seine Ärzte sogar für «ein bisschen dünn». Eine andere Ärztin freue sich hingegen über die Entwicklung, weil er dadurch keinen Diabetes mehr habe. «Das ist sehr, sehr cool und ich messe das jeden Tag und freue mich», sagte Sträter.

Felix Lobrecht: «Dem Mann geht es blendend»

Felix Lobrecht kommentierte Sträters Gesundheitszustand mit den Worten: «Also ein Applaus für Sträter: Er hat den Krebs erstmal besiegt.» Nach dem Beifall ergänzte er: «Wir können hier mit guter Laune sitzen. Wir müssen dich nicht mitleidig angucken. Dem Mann geht es blendend.» Sträter bestätigte das mit den Worten: «Mir geht es wirklich, wirklich gut.»

Warum er die Diagnose überhaupt öffentlich gemacht hatte, erklärte Sträter ebenfalls: «Damit meine kleine Freundschaftsgemeinde, die schon Karten gekauft hat, nicht denkt, ich würde der Bühne fernbleiben wegen Sodbrennen oder so», erklärte er in Bezug auf seine abgesagten Tourtermine Anfang des Jahres. «Dass sie einen Tumor entdeckt haben, der jetzt hier mal massiv behandelt wird», habe er mitteilen wollen, weitere Details wollte er sich allerdings sparen, schliesslich sei er kein Tumor-Experte.

Er musste seine Tour-Termine absagen

Öffentlich gemacht hatte Sträter seine Erkrankung Mitte April auf seiner Homepage. Schon im Januar hatte er seine Tour «Mach mal das grosse Licht an» für die folgenden Monate absagen müssen. Weil er in der Vergangenheit offen über seine Depression gesprochen hatte, vermuteten viele Fans zunächst einen erneuten Rückfall.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news blickte er im Mai bereits nach vorn und beschrieb seine Verfassung mit einem Wort: «zufrieden». Zeitgleich lief mit der neuen Staffel von «LOL: Last One Laughing» auf Prime Video ein Wiedersehen mit dem Comedian, der die allererste deutsche Ausgabe 2021 gewonnen hatte.