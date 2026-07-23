Das wünscht sich Lisa Müller von ihrem neuen Partner

Einige Wochen nach Bekanntwerden des Endes der Ehe mit Thomas Müller hat sich Lisa Müller bei einem gesellschaftlichen Termin gezeigt. Beim Sommerempfang des Bayerischen Landtags verriet die Dressurreiterin, was ein neuer Mann an ihrer Seite mitbringen müsste.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lisa Müller, 36, erschien am Landtagsempfang nach Trennung von Thomas Müller

Sie betonte Humor, Charme und Charakter als wichtige Eigenschaften für Männer

Nach 17 Jahren Ehe Trennung im Juni 2026 offiziell bestätigt

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Anfang Juni liessen Thomas (36) und Lisa Müller (36) ihre Trennung per Anwalt bestätigen. Jetzt hat die 36-jährige Dressurreiterin am Sommerempfang des Bayerischen Landtags auf Schloss Schleissheim teilgenommen. Dort kam das Gespräch auch auf einen möglichen neuen Partner an ihrer Seite – und was sie sich von diesem wünscht.

Empfangen wurden die Gäste von Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (61), bei der Lisa Müller im Jahr 2025 ein Praktikum absolviert hatte. Als die «Bild»-Zeitung vor Ort wissen wollte, welche Eigenschaften ein Mann mitbringen müsse, um das Herz von Lisa Müller zu gewinnen, reagierte diese zunächst zurückhaltend.

Beim Namen ihres Ex stockt Lisa Müller

«Oh. Da hab ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich glaube, da hänge ich noch zu sehr an ... es ist jetzt noch zu nah dran», antwortete sie . Den Namen von Thomas Müller nahm sie dabei nicht in den Mund.

Ganz ohne Antwort liess die Dressurreiterin das Thema dann aber doch nicht stehen. Etwas später wurde sie konkreter und verriet, worauf es ihr bei einem Mann ankommt: «Humor muss der Mann haben. Und Charme. Charakter und dieser Vibe sind für mich entscheidend.»

In Begleitung ihres besten Freundes

Zum Empfang erschien Lisa Müller nicht allein. An ihrer Seite hatte sie ihren «allerbesten Freund» Michael James Murphy (38), den sie an diesem Abend nach eigenen Worten zum letzten Mal als Junggesellen ausführte. «Er heiratet nämlich am Samstag», erklärte sie gegenüber der «Abendzeitung».

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Trennung nach 17 gemeinsamen Jahren

Öffentlich gemacht hatten Thomas und Lisa Müller ihre Trennung Anfang Juni 2026, nach 17 gemeinsamen Jahren. Bestätigt wurde die Trennung damals über ein knappes anwaltliches Statement von Medienrechtler Christian Schertz, dem Anwalt der beiden. Darin hiess es: «Das Paar hat sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt. Weitere Erklärungen werden nicht abgegeben. Ich bitte, die Privatsphäre meiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.»