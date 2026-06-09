Liebes-Aus bei Mario Basler und seiner Doris

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mario Basler (57) und Doris Büld (56) trennen sich nach 18 Jahren

Büld traf Trennungsentscheidung, beide wohnen vorerst noch zusammen

Basler gewann zwei deutsche Meisterschaften mit Bayern München (1996–1999)

Fynn Müller People-Redaktor

Mario Basler (57) ist wieder Single. Nach 18 gemeinsamen Jahren haben sich der ehemalige deutsche Nationalspieler und seine Partnerin Doris Büld (56) getrennt, wie «Bild» berichtet. Beide Parteien sowie Baslers Management bestätigen das Beziehungsende gegenüber der deutschen Zeitung.

Trotz des Liebes-Aus wohnen Basler und Büld derzeit noch unter einem Dach. Doris Büld, die als Erzieherin arbeitet, erklärt: «Wir haben uns über die Jahre in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Manchmal erkennt man erst nach vielen Jahren, dass die eigenen Bedürfnisse, Ziele und Werte nicht mehr dieselben sind. Für mich war irgendwann klar, dass ich Entscheidungen treffen muss, die sich mit meinen Vorstellungen vom Leben und meiner Zukunft vereinbaren lassen.» Laut Büld ging die Trennungsentscheidung allein von ihr aus.

Kein Rosenkrieg

Wie lange Basler und Büld noch zusammenwohnen werden, ist unklar. «Aktuell wohnen wir noch zusammen. Ich versuche, eine Lösung für unsere Wohnsituation zu finden», sagt Büld. Weder von einem Rosenkrieg noch von neuen Partnern ist bisher die Rede.

Trotzdem: Für viele kommt diese Nachricht überraschend. Bereits zwischen 2014 und 2017 gingen die beiden getrennte Wege, fanden jedoch wieder zueinander. 2022 traten sie sogar noch als Paar im deutschen Reality-Format «Sommerhaus der Stars» auf.

Mario Basler, der während seiner aktiven Karriere als einer der schillerndsten Fussballer Deutschlands galt, hatte grosse Erfolge zu verzeichnen: Zwischen 1996 und 1999 spielte er für den FC Bayern München, gewann zwei deutsche Meisterschaften und den DFB-Pokal. Seit seinem Karriereende tritt er immer wieder als Experte im TV auf.