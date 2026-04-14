Lola Weippert wird von ihrem Freund verlassen

Lola Weippert ist wieder Single. Die Moderatorin verrät in ihrem Podcast, dass sich ihr Freund vor wenigen Wochen von ihr getrennt hat. Kurz nach ihrer gemeinsamen Weltreise.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lola Weippert, 30, verkündet Trennung im Podcast mit Vanessa Mai

Überraschend nach Weltreise und Manager-Trennung: Partner verliess sie endgültig

Beziehung dauerte knapp ein Jahr, offiziell gemacht im Mai 2025 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Liebes-Aus bei Lola Weippert (30): Wie die Moderatorin im gemeinsamen Podcast «Schön laut» mit Sängerin Vanessa Mai (33) verkündet, wurde sie kürzlich von ihrem Partner verlassen. «Erst haben mein Freund und ich uns auseinandergelebt», erzählt Weippert. Wenige Wochen später folgte der endgültige Bruch: «Und dann hat sich mein Partner getrennt. Das ist jetzt so zwei, drei Wochen her.» Auf die genauen Trennungsgründe geht sie nicht ein.

Für die Moderatorin kam das Liebes-Aus überraschend, wie sie gesteht. «Ich wusste, dass nicht alles perfekt war, aber ich denke mir immer, man kann doch miteinander sprechen.» Im Mai 2025 machte sie die Beziehung publik. Ihren Partner hielt sie jedoch aus der Öffentlichkeit heraus. Knapp ein Jahr später folgt die Trennung.

Sie waren zusammen auf Weltreise

Im Herbst 2025 begaben sich Lola Weippert und ihr Ex-Partner auf eine gemeinsame Weltreise. Dort nahm die Moderatorin unter anderem an einer umstrittenen Ayurveda-Kur in Indien teil. Dabei wollte sie mit Erbrechen und Durchfall ihren Körper entgiften, was einen riesigen Shitstorm auslöst.

0:53 Shitstorm ausgelöst: Weippert postet Videos von Kotzerei auf Instagram

Dann das: Während die Moderatorin gerade um die Welt reiste, trennte sich ihre Managerin nach sechseinhalb gemeinsamen Jahren von ihr. «Sie sagte mir am Telefon: Sie fühlt es nicht mehr, wir haben uns auseinandergelebt», berichtete Weippert auf Instagram. Also brach die Moderatorin ihre Weltreise ab, um sich der Situation zu stellen.

Weippert fügte hinzu, sie müsse sich um «ganz viele Sachen kümmern». Im März berichtete sie auf Instagram über ihre Überforderung: «Ich bin gerade ziemlich überfordert und frage mich, wie ich das alles hinbekommen soll. Mir hat es mal eben den Boden unter den Füssen weggerissen, aber alles passiert aus einem Grund.»

Kaum zurück in Deutschland folgte das plötzliche Liebes-Aus. Im März 2025 deutete Weippert erstmals an, in einer Beziehung zu sein, bevor sie es im Mai offiziell machte. Ihren Partner hielt sie konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Ein Jahr später ist ihre Liebe zerbrochen.