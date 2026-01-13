Die deutsche Moderatorin nimmt an einer umstrittenen Ayurveda-Kur in Indien teil. Dabei will sie mit Erbrechen und Durchfall ihren Körper entgiften, was einen Shitstorm auslöst.

Darum gehts Lola Weippert macht ayurvedische Detox-Kur in Indien und übergibt sich.

Fans kritisieren gefährliche Methode mit fünf Litern Salzwasser täglich.

Zwei Tage lang trinkt Weippert je fünf Liter Salzwasser. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Die deutsche Moderatorin Lola Weippert (29) wollte ihren Körper reinigen und griff dafür zu einer fragwürdigen Methode. In Indien begab sich die Moderatorin vergangenes Jahr in eine Einrichtung für eine ayurvedische Detox-Kur. Der Körper sollte entgiftet werden.

«Virechna ist eine klassische ayurvedische Ausleitung», schreibt die Deutsche auf Instagram zu einem neuen Video vom Aufenthalt in Indien. In diesem trinkt sie eine fragwürdig aussehende Flüssigkeit – Salzwasser, wie sich herausstellt. Dann steckt sich Lola Weippert einen Finger in den Hals und übergibt sich.

Weippert will ihren Körper «auf Reset» stellen

Mit der Detox-Methode will die Moderatorin ihren Körper «auf Reset» stellen. Den Vorgang mit dem Salzwasser erklärt sie so: «Durch das Salzwasser wird der Darm intensiv gereinigt, alte Ablagerungen, Ama (Schlackenstoffe) und alles, was der Körper nicht mehr braucht, sollen raus.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fünf Liter Salzwasser muss sie dafür trinken. Zwei Tage hintereinander. Einmal zum Abführen durch den Darm, einmal zum Erbrechen und somit Abführen in die andere Richtung. Der Körper soll sich mit der Methode völlig entleeren, ausserdem muss gefastet werden, damit der Körper völlig gereinigt werden kann – so heisst es zumindest von Lola Weippert und anderen Ayurveda-Fans.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Es hagelt Kritik von den Fans

In den Kommentaren erhält die Moderatorin allerdings nicht nur positives Feedback. Sie will von ihren Followern unter anderem wissen, ob sie die Detox-Methode ausprobieren würden.

«Nein, weil es pseudomedizinischer Blödsinn ist. Der Körper entgiftet von selbst. Im Körper gibt es keine Schlacken. Fünf Liter Salzwasser können deinen Elektrolythaushalt ganz schön durcheinanderbringen. Schade, dass du mit so vielen Anhängern so etwas verbreitest», schreibt ein User. Eine andere Nutzerin kritisiert ebenfalls, dass Weippert «solche gefährlichen Detox-Praktiken» auf Instagram zeigt. Ein weiterer Fan bemerkt, dass Weippert nach der Detox-Kur, die nun schon eine Weile zurückliegt, «richtig krank» war und meint, dass sie ihren Körper damit also wohl eher geschwächt habe, «anstatt ihn zu stärken».

Die User sind sich in den Kommentaren grösstenteils einig: Was Lola Weippert da macht, ist nicht nur unnütz, sondern auch ungesund. Zudem kritisieren einige, dass sie keine Warnung für Leute mit sogenannter Emethophobie ausspricht – einer krankhaften, irrationalen Angst vor dem Erbrechen. Zu der Kritik hat sich Weippert bisher nicht geäussert.