Darum gehts
- RTL-Moderatorin Lola Weippert im Spital wegen lebensbedrohlicher Hirnhautentzündung
- Weippert teilt Diagnose auf Instagram, betont Ernsthaftigkeit der Erkrankung
- 29-jährige Moderatorin zu dreiwöchiger Zwangspause gezwungen
Die bekannte RTL-Moderatorin Lola Weippert befindet sich nach einer lebensbedrohlichen Diagnose im Spital. Die 29-Jährige leidet an einer Hirnhautentzündung (Meningitis), wie sie in den Sozialen Medien bekannt gibt. Aufgrund ihrer Diagnose hat sie sich eine dreiwöchige Zwangspause verordnet.
In einem emotionalen Instagram-Post teilte Weippert die erschreckende Nachricht mit ihren Fans. Sie betonte die Ernsthaftigkeit ihrer Erkrankung und zitierte ihren Arzt: «Mein Arzt meinte, dass bei einem Patienten von ihm eine Hirnhautentzündung um 11 Uhr morgens diagnostiziert wurde und um 13 Uhr war er tot.» Diese Aussage unterstreicht die Dringlichkeit der Situation.
«Dementsprechend schnell musste ich die Bremse ziehen und alles absagen». Sie nutzte die Zeit im Spital, um sich vollständig zu erholen, denn «ohne unsere Gesundheit ist alles nichts.» Die Moderatorin bedankt sich in ihrem Post bei den Spitalmitarbeitern für ihre Unterstützung und erklärt, sie fühle sich «jetzt wieder bereit, mit euch durchzustarten».
Kämpfte bereits im vergangenen Sommer mit gesundheitlichen Problemen
Im Sommer 2024 wurde bei Lola Weippert ein Knoten in der Brust entdeckt, der sich später als gutartiger Tumor herausstellte. Auf Instagram spricht Weippert offen über ihre gesundheitlichen Herausforderungen, so auch über ihre Endometriose, eine schmerzhafte Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut, oder ihr erst im Dezember 2023 diagnostiziertes ADHS. Mittlerweile nennt sie ihre Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung gar als ihre «Superkraft».