1/5 RTL-Moderatorin Lola Weippert ist für bekannt für die gute Laune, die sie gerne versprüht.

SpotOn Die People-Agentur

Die Fans sorgen sich aktuell um die Radio- und TV-Moderatorin Lola Weippert. Wie die 28-Jährige via Instagram bekannt gab, wurde bei ihr ein Tumor in der Brust entdeckt: «Stand jetzt, hoffentlich gute Neuigkeiten: Er ist und bleibt hoffentlich ein gutartiger Tumor.» Dennoch gibt es aktuell medizinischen Handlungsbedarf: «Das Problem ist nur: Er ist gewachsen und deswegen werde ich jetzt zur Charité überwiesen und dann wird das gestanzt und dann werde ich hoffentlich gute Ergebnisse bekommen.»

An alle ihre Follower formulierte Weippert, die auch ihre Ultraschallbilder zeigte, einen dringenden Appell: «Bitte geht zur Vorsorge und sprecht miteinander. Wann wart ihr das letzte Mal bei der Vorsorge?» Man wisse nicht, was alles in einem schlummere. Sie müsse immer wieder in Gesprächen mit ihren Freundinnen schockiert feststellen, dass viele von ihnen seit Jahren nicht beim Frauenarzt gewesen seien. «Tut es für euch, tut es für euren Körper», sagte Weipert an alle Männer und Frauen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Im Dezember gab sie ADHS-Diagnose bekannt

Die Moderatorin von «Temptation Island» geht mit Nachrichten über ihre Gesundheit traditionell locker um und nimmt dabei auch ihrer Followerschaft regelmässig mit. Im Dezember 2023 erklärte sie ihren Fans, dass sie die Diagnose ADHS erhalten habe. Kurz vor Weihnachten lachte sie das aber eher weg und merkte ironisch an: «Überrascht uns jetzt alle. Ich weiss.»