Stefan Raab (57) kehrt nicht nur für einen Abend ins Rampenlicht zurück. Der Kult-Entertainer plant nach seinem Boxkampf gegen Ex-Weltmeisterin Regina Halmich (47) am 14. September eine neue Sendung bei RTL, wie die deutsche «Bild» erfahren hat.

Millionen Zuschauer fiebern dem dritten Duell im Ring entgegen, das RTL knapp neun Jahre nach Raabs TV-Rückzug überträgt. Doch nur Tage später soll es für den Show-Giganten weitergehen – vor der Kamera! Comedian Oliver Pocher (46) deutet in seinem Podcast an: «Ich glaube, wenn ich jetzt einmal so in die Glaskugel gucke, dass Stefan sehr zügig erst mal noch einmal weitermachen wird. Dieser TV-Total-Stachel sitzt bei ihm tief.»

Nach «Bild»-Informationen hat Raab ein neues Format für RTL konzipiert, das erstmals bereits am Mittwoch nach dem Kampf laufen und einen Show-Erben suchen soll, der in seine Fernsehfussstapfen tritt. Ein direkter Konfrontationskurs «TV Total» auf Prosieben, Raabs erfolgreichem Show-Zuhause von 1999 bis 2015.

Meinungsverschiedenheiten mit Pufpaff

Bis 2023 zog Raab dort im Hintergrund die Fäden, doch mit Nachfolger Sebastian Pufpaff (47) soll es Meinungsverschiedenheiten gegeben haben. Ein Produktions-Insider zu «Bild»: «Das, was Stefan jetzt macht, ist eine klare Kriegserklärung. Nicht nur zwischen Raab und seinem Nachfolger, sondern zwischen den Sendern.»

Raab setzt voll auf RTL und schart seine Vertrauten zusammen. Die «Heavytones» – über 20 Jahre seine musikalischen Begleiter – haben ihren Abschied bei «TV Total» verkündet und offenbar bbereits für die neue RTL-Show unterschrieben. RTL kommentiert die Pläne nicht. Fest steht: Nach dem Boxkampf kommt der echte Raab-Kracher erst noch!