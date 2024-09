Lola Weippert gibt emotionales Tumor-Update

Kurz zusammengefasst Lola Weippert gibt emotionales Update zu Brust-Tumor

Moderatorin unterzog sich Biopsie in Berliner Charité

Weippert appelliert an Fans, zur Vorsorge zu gehen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Fynn Müller People-Redaktor

Aufatmen bei Lola Weippert (28): Die beliebte deutsche Moderatorin gibt in einem Video auf Instagram ein Update zum Tumor in ihrer Brust. Nachdem bei ihr im August ein gewachsener Knoten entdeckt worden war, musste sie sich einer Biopsie unterziehen.

Unter Tränen, aber sichtlich erleichtert, teilt Weippert jetzt ihren Fans das Ergebnis mit: «Mein Arzt hat mich gerade angerufen. Es ist alles gut. Es ist ein gutartiger Tumor in meiner Brust, und ich bin gerade so unendlich dankbar», sagt sie schluchzend.

Die Angst sei gross gewesen, doch jetzt fühle es sich an, «als dürfte man einfach noch mal dieses Geschenk namens Leben annehmen und weiterleben», so Weippert. Bei der Stanzbiopsie wurde der Moderatorin unter örtlicher Betäubung Gewebe entnommen, um endgültige Klarheit über die Veränderung zu bekommen.

Unter Tränen meldet sich Lola Weippert bei den Fans. Foto: Instagram 1/5

Wichtiger Appell an die Fans

«Diese Biopsie und anschliessend Klarheit zu bekommen, tut vielleicht ein bisschen weh, aber danach weiss man immerhin, was Sache ist», betont Weippert. Sie appelliert eindringlich an ihre Fans: «Lasst uns achtgeben auf unseren Körper, weil wir haben nur den einen. Bitte, bitte geht alle zur Vorsorge. Mindestens einmal im Jahr. Wir wissen nie, was so alles in uns schlummert.»

Die «Temptation Island»-Moderatorin müsse in Gesprächen mit ihren Freundinnen immer wieder schockiert feststellen, dass einige von ihnen jahrelang nicht zum Frauenarzt gegangen sind. Abschliessend bedankt sich Weippert bei ihren Fans, die ihr in dieser schwierigen Zeit Mut und Halt gegeben hätten.