Nach mehreren gemeinsamen Jahren gehen Satiriker Patrick Karpiczenko und Regisseurin Natascha Beller getrennte Wege. «Ja, es stimmt, wir haben uns getrennt», sagt Karpi exklusiv zu Blick. Das Ex-Paar hat eine gemeinsame Tochter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Patrick Karpiczenko bestätigt Trennung von Natascha Beller nach langer Beziehung

Gemeinsame Tochter wird 2026 sechs Jahre alt, Zukunft der Firma unklar

Apéro Film GmbH seit 2016 geführt, keine weiteren Statements zur Trennung

Liebes-Aus bei Patrick «Karpi» Karpiczenko (40) und Natascha Beller (44): Wie Blick erfahren hat, sind der Schweizer Autor und Satiriker und die Drehbuchautorin und Regisseurin kein Paar mehr. «Ja, es stimmt», schreibt Karpi auf Anfrage von Blick. «Wir haben uns getrennt und bitten darum, unsere Privatsphäre zu respektieren. Weiter äussern wir uns nicht dazu.» Natascha Beller hat auf die Anfrage von Blick noch nicht reagiert.

Die beiden waren lange eines der bekanntesten Medien-Paare der Schweiz. Kennengelernt haben sie sich auf einer Filmschule. Sie arbeiteten beide für die SRF-Show «Deville Late Night» und haben eine gemeinsame Tochter, die dieses Jahr sechs Jahre alt wird.

Das Ex-Paar betreibt seit 2016 gemeinsam die Apéro Film GmbH. Wie es damit nun weitergeht, ist nicht bekannt.

Gemeinsam bauten sie «Deville» auf

Natascha Beller ist die Tochter des verstorbenen Bau-Unternehmers Walter Beller (1949-2020), ihre Stiefmutter ist Society-Lady Irina Beller. Ihr bisher grösster Publikumserfolg als Co-Autorin ist der Parodiefilm «America First, Switzerland Second». An dem Clip schrieb auch Patrick Karpiczenko sowie das Autorenteam von Deville mit. Von 2016 bis 2020 war Beller zudem Autorin und Regisseurin der Late-Night-Show «Deville». Im Jahr 2020 feierte Natascha Beller die Veröffentlichung ihrer ersten SRF-Serie «Advent Advent», einer vierteiligen Krimiparodie.

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Der Berner Patrick Karpiczenko studierte an der ZHdK, ist Miterfinder der Late-Night-Show «Deville» und stand bis 2020 als Dominic Devilles Sidekick vor der Kamera. Heute arbeitet er gerne mit künstlicher Intelligenz und produziert hin und wieder KI-Videos wie den fiktiven «Heidi»-Film, der zu einem viralen Hit wurde.