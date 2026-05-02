DE
FR
Abonnieren

Sie waren frisch verlobt
Liebes-Aus bei Michelle und 25 Jahre jüngerem Freund

Nach drei Jahren Beziehung ist Schluss: Schlagerstar Michelle und ihr Partner Eric Philippi haben sich getrennt. Im Februar machte er ihr noch einen Antrag. Der Altersunterschied und anhaltende Kritik belasteten das Paar.
Publiziert: 02.05.2026 um 10:24 Uhr
|
Aktualisiert: 02.05.2026 um 14:15 Uhr
Kommentieren
1/5
Sind kein Paar mehr: Michelle und Eric Philippi.
Foto: imago/APress

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Michelle (54) und Eric Philippi (29) beenden Verlobung nach zwei Monaten
  • Philippi beendete Beziehung, beide leiden und vermeiden einen Rosenkrieg
  • Verlobung erfolgte im Februar 2026 während eines Auftritts in Berlin
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Nur zwei Monate nach ihrer Verlobung haben Michelle (54) und Eric Philippi (29) ihre Trennung bekannt gegeben. «Ja, es stimmt. Wir sind getrennt», erklärt das einstige Schlager-Traumpaar gegenüber «Bild».

Im April 2023 traten Michelle und der 25 Jahre jüngere Eric erstmals öffentlich als Paar auf. Trotz Kritik an ihrem Altersunterschied hielt die Liebe zunächst. Im Februar 2026 wagte Philippi den nächsten Schritt und machte Michelle während eines Auftritts in Berlin einen Heiratsantrag.

Mehr zu Michelle
Schlagerstar Michelle spricht über ihre «asoziale Familie»
«Nie schön bei uns»
Schlagerstar Michelle spricht über ihre «asoziale Familie»
Sängerin Michelle geht in Schlager-Rente
Diesmal wirklich
Sängerin Michelle geht in Schlager-Rente
Das macht Michelle nach ihrem Karriereende
Letztes Konzert am 15. Februar
Das macht Michelle nach ihrem Karriereende
Silbereisen muss sie trösten
Schlagerstar Michelle bricht im TV in Tränen aus

Er machte Schluss

Zwei Monate später kommt alles anders. Eric Philippi erklärt gegenüber der «Bild»: «Die Entscheidung, sich zu trennen, ging von mir aus.» Die genauen Gründe für das Ende der Beziehung will der Sänger nicht nennen, betont jedoch: «Wir sind beide mittendrin, das zu verarbeiten. Es geht uns überhaupt nicht gut.» Einen Rosenkrieg wollen beide vehement vermeiden.

Für Michelle ist die Trennung ein schwerer Schlag. «Ich bin ja ein Stehaufmännchen. Krone richten und weiter gehts. Allerdings: Würde ich jetzt sagen, mir ginge es gut, dann wäre das gelogen», gesteht sie. Die Sängerin fügt an: «Wir befinden uns in einem riesigen Gefühlschaos. Das müssen wir für uns selbst jetzt erst einmal sortieren.»

Paare mit grossem Altersunterschied

Ein grosser Altersunterschied wie bei Michelle und Eric Philippi ist in der Unterhaltungsbranche keine Seltenheit. Prominente Beispiele sind «99 Luftballons»-Sängerin Nena (66) und ihr zwölf Jahre jüngerer Partner Philipp Palm (54) oder US-Sängerin Cher (79) und Alexander Edwards (40), der fast 40 Jahre jünger ist als sie.

Auch Heidi Klum (52) trotzt jeglicher Kritik und zeigt sich seit vielen Jahren glücklich an der Seite des 16 Jahre jüngeren Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (36). 


Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen