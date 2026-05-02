Liebes-Aus bei Michelle und 25 Jahre jüngerem Freund

Nach drei Jahren Beziehung ist Schluss: Schlagerstar Michelle und ihr Partner Eric Philippi haben sich getrennt. Im Februar machte er ihr noch einen Antrag. Der Altersunterschied und anhaltende Kritik belasteten das Paar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michelle (54) und Eric Philippi (29) beenden Verlobung nach zwei Monaten

Philippi beendete Beziehung, beide leiden und vermeiden einen Rosenkrieg

Verlobung erfolgte im Februar 2026 während eines Auftritts in Berlin

Fynn Müller People-Redaktor

Nur zwei Monate nach ihrer Verlobung haben Michelle (54) und Eric Philippi (29) ihre Trennung bekannt gegeben. «Ja, es stimmt. Wir sind getrennt», erklärt das einstige Schlager-Traumpaar gegenüber «Bild».

Im April 2023 traten Michelle und der 25 Jahre jüngere Eric erstmals öffentlich als Paar auf. Trotz Kritik an ihrem Altersunterschied hielt die Liebe zunächst. Im Februar 2026 wagte Philippi den nächsten Schritt und machte Michelle während eines Auftritts in Berlin einen Heiratsantrag.

Er machte Schluss

Zwei Monate später kommt alles anders. Eric Philippi erklärt gegenüber der «Bild»: «Die Entscheidung, sich zu trennen, ging von mir aus.» Die genauen Gründe für das Ende der Beziehung will der Sänger nicht nennen, betont jedoch: «Wir sind beide mittendrin, das zu verarbeiten. Es geht uns überhaupt nicht gut.» Einen Rosenkrieg wollen beide vehement vermeiden.

Für Michelle ist die Trennung ein schwerer Schlag. «Ich bin ja ein Stehaufmännchen. Krone richten und weiter gehts. Allerdings: Würde ich jetzt sagen, mir ginge es gut, dann wäre das gelogen», gesteht sie. Die Sängerin fügt an: «Wir befinden uns in einem riesigen Gefühlschaos. Das müssen wir für uns selbst jetzt erst einmal sortieren.»

Paare mit grossem Altersunterschied

Ein grosser Altersunterschied wie bei Michelle und Eric Philippi ist in der Unterhaltungsbranche keine Seltenheit. Prominente Beispiele sind «99 Luftballons»-Sängerin Nena (66) und ihr zwölf Jahre jüngerer Partner Philipp Palm (54) oder US-Sängerin Cher (79) und Alexander Edwards (40), der fast 40 Jahre jünger ist als sie.

Auch Heidi Klum (52) trotzt jeglicher Kritik und zeigt sich seit vielen Jahren glücklich an der Seite des 16 Jahre jüngeren Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (36).



